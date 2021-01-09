Гид по Дербышкам: оптика, лыжи и Ленинград

Что посмотреть в самой отдаленной части Советского района

Дербышки — это город в городе и не самый очевидный туристический объект, несмотря на древнее происхождение. Однако здесь есть и памятники советской эпохи, и внушительный лес, и озеро, а также жители, для которых их район, кажется, гораздо важнее самой Казани.

Название

Деревня дервишей — суфийских мистиков? Скорее всего, село, которое основал человек по имени Дервиш. К примеру, историк и археолог Альфред Халиков утверждал, что оно, вероятно, принадлежало какому-нибудь духовному деятелю.

Во всяком случае, в писцовых книгах 1567 года можно найти упоминание о крестьянских дворах под названием Дербышки Малые и Дербышки Большие. Сейчас Малые Дербышки находятся у Казани недалеко от железнодорожной станции «Дербышки», а Большие — рядом с кладбищем поселка, в 3 километрах от платформы «804 км».

Индустрия

Нынешний поселок начал расти в 1932 году, когда здесь стали строить вагонный завод, который в итоге в 1940 году превратился в КОМЗ — Казанский оптико-механический завод, к которому примкнули в войну работники Ленинградского ГОМЗа (чьим дублером он был) — сначала семь эшелонов привезли 1 621 семью рабочих, а потом внезапно прибыл еще один эшелон. Строили КОМЗ и арестанты — по договоренности с НКВД. Кроме специалистов ГОМЗа, в Дербышках оказалась часть футбольной команды клуба «Зенит» — спортсмены, как и другие, строили бараки, работали на лесо- и торфозаготовках… В Великую Отечественную войну здесь появился Райпромкомбинат и будущее ОАО «Хитон» (ныне обанкротившийся).

Cборочный цех КОМЗа во время Великой Отечественной войны. Фото: maksimov.su

Железная дорога

Во время Первой мировой и Гражданской войн была достроена Казанбургская дорога, соединившая Казань и Екатеринбург. В Казани сначала был завершен так называемый Северный ход (а вот Северный вокзал появился гораздо позже), в 1928-м был доведен до ума и Южный ход, серьезно изменивший вид старого Сибирского тракта. Станция «Дербышки» появилась в 1918 году. Здесь должна была быть станция наземного метро. Мечтам этим не суждено было сбыться, как и появлению трамвайного и троллейбусного движения, хоть и в свое время с остановки «Ул. Халитова» стали прокладывать трамвайные пути и тянуть контактные электросети для трамваев. Что важно всегда помнить: чтобы попасть в поселок, надо выходить на платформе «804 км».

Митинг на станции Дербышки, 1928 г. Фото: pastvu.com

Озеро Комсомольское и Березовая роща

Возможно, самый главный козырь у тех, кто живет в поселке, — огромный зеленый массив с озером, в котором разрешено купаться. Водоем искусственный, возможно, поэтому в Дербышках его прозвали «бассейном». В роще находится лыжная база с 50-метровым трамплином, правда, застать тренировки сложно. А вот лыжников в Дербышках всегда было много — так что можно увидеть, как они гоняют с высоких холмов без всякой опаски. К слову, до горнолыжки проще добраться через поселок Нагорный. Часть Березовой рощи была уничтожена во время урагана 2007 года. Здесь снимали один из кинопроектов, связанных с тюркской историей, — эпопею «Сага древних булгар» (она же «Теплые ветры булгар»).

Фото: welcome2kazan.ru

Площадь Мира

Треугольная площадь, окруженная улицами Мира, Главной и Парковой, появилась в 1950-х годах. Рядом с ней находится и Комсомольская площадь (иногда всю эту территорию также называют Комсомольской). Словом, оазис советской культуры — с «Макдоналдсом» и детской площадкой от благотворительного детского фонда Натальи Водяновой. В 1970—1980-е здесь стоял самолет Ту-124 — но его сожгли местные ОПГ.

Ту-124 в Дербышках. Фото: pastvu.com

Храм Успения Пресвятой Богородицы (ул. Парковая, 30)

В 1997 году в Дербышках в библиотеке №17 на Парковой улице заработала приходская воскресная школа, потом в одном из местных бомбоубежищ открыли молебный дом, в апреле 1998 года и занятия школы, и службы стали проходить в бывшем кафе «Лесное». Теперь же напротив расположен, как указано на сайте митрополии, типовой храм.

Фото: tatmitropolia.ru

Стадион «Ракета» (ул. Стадионная, 1)

Построенная в 1947 году «Ракета» — домашняя арена хоккейного клуба «Динамо-Казань». Здесь проходили состязания чемпионата мира по хоккею с мячом и футбольные матчи Универсиады. Однако сейчас объекту требуется серьезная реконструкция — первую провели в 2000-м, когда здесь появилось поле с искусственным льдом, позднее, в 2012-м, сделали искусственный газон. Нынешнему холодильному оборудованию не хватает мощности. А потому часто клуб «Динамо» играл домашние матчи на выезде — в Ульяновске. Реконструкция холодильного оборудования должна начаться в начале следующего года, тогда же планируется достроить четвертый этаж и отремонтировать Дворец спорта.

Баня №16 (ул. Стадионная, 1)

Символ градозащитного движения, построенный в 1949 году по проекту Павла Саначина и Георгия Солдатова. С 2014 года баня не работала, а осенью 2019 года ее снесли — под протесты местных жителей, вступивших в драку с ЧОП. Как прокомментировали в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия, собственник имел все разрешения на снос. Своеобразным ответом стало обещание, что фасад бани повторится в фасаде нового дома на 14 тысяч квадратных метров, а внутри построят и новый банный комплекс.

Фото: evening-kazan.ru

Колхозный рынок

Рынок в поселке Вагонострой сначала работал в районе кафе «Встреча» (ул. Энтузиастов, 4), в районе парка. На нынешнее место он переехал, когда в Дербышках построили подземный переход через железную дорогу. В период передела влияния в 1990-х он стал причиной нескольких смертей местных авторитетов. В марте прошлого года владелец бывшего Колхозного рынка №3 в Дербышках на Липатова, 7а решил продать недвижимость за 75 млн рублей.

Рынок в поселке Вагонострой. Фото: pastvu.com

ДК им. Саид-Галеева (ул. Советская, 18)

Памятник сталинского ампира 1959 года, вновь выявленный объект культурного наследия. Поговаривают, что если в театре Камала начнется расширение, то играть свои спектакли он будет тут. Благо в прошлом году ДК пережил серьезный капремонт на сумму в 400 млн рублей — от замены окон до обновления систем водоснабжения. А также реставрирована большая люстра в основном зале — на 300 ламп и весом около полутора тонн. В 2020-м сделали аналоги скульптур в парке за ДК, теперь они выполнены из прочных современных композитных материалов.

Дом культуры построен по инициативе Оптико-механического завода и проектировал его архитектор Иван Путвинский, также отвечавший за вид домов, производственных корпусов завода и планировку улиц. Во дворе трехэтажного дома на улице Советской, 2/14 ему поставлен памятник.

Фото: pastvu.com

Мечеть «Ислам» (ул. Вяземская, 28)

Двухзальная мечеть возведена в 1994 году по проекту архитектора Рафика Билялова, который реконструировал интерьеры «Сенной» и «Азимовской» мечети, а также строил «Казан Нуры» на Амирхана. Первый имам, как рассказывают жители, отсидел в ГУЛАГе, а потом служил муэдзином в мечети «Марджани».

Фото: tripadvisor.ru

Владимир Корчагин

Выпускник геологического факультета, доцент кафедры минералогии университета в 1962 году опубликовал роман «Тайна реки злых духов» о подростках, отправившихся в экспедицию. Несмотря на то, что потом Корчагин написал еще несколько книг, включая научно-фантастические, его дебют оставался самым известным его произведением и несколько раз переиздавался. До самой смерти жил писатель в Дербышках, в доме на улице Парковой, 29.

Фото: kazved.ru

Памятник Николаю Липатову (ул. Липатова, 5)

Еще один памятник в Дербышках возведен в честь Героя Советского Союза. Он родился в деревне Тимошкино (сейчас это Высокогорский район), в Дербышки переехала его семья, здесь он учился на курсах шоферов, работал грузчиком и сборщиком-механиком. В 1944 году связист Липатов у польской деревни Грабув бросился с гранатой на вражеский пулемет. Улица Станционная, где стоял барак его семьи, получила его имя. Сделано это было по просьбе «красных следопытов», основателей нынешнего поискового движения. Памятник открыли в 1983 году.