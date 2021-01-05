Гид по улице Островского: от банкиров до художников

Бывшая Вознесенская — парадная Казань

Фото: pastvu.com. Здание ТЮЗа

Улица Островского в Казани — бывшая Вознесенская — лишена и туристического, и клубного флера, в отличие от соседок, Баумана и Профсоюзной. Между тем исторической памяти здесь столько, что приходится делить гид на две части: на парадную часть (до Пушкина) и практически исчезнувшую. «Реальное время» предлагает начать с той части, где жили и работали купцы и писатели.

Казанский купеческий банк (ул. Мусы Джалиля, 3)

Здание 1880 года банк купил в 1901-м, а через два года разместил в нем главный офис.

Рядом в это же время, в доме купца Демидова (как его именуют в иммерсивном спектакле «Анна Каренина»), устраивается Казанское отделение Волжско-Камского земельного банка. Сюда он переехал с пересечения улиц Большой Проломной и Петропавловской. Тогда это был первый и единственный акционерный коммерческий банк Казанской губернии. Складочный капитал учреждения насчитывал миллион рублей, под который выпустили четыре тыс. акций по 250 рублей. В новом же здании были все необходимые для банковского помещения постройки. К примеру, «стальная комната», по нынешнему — депозитарий. Ныне здесь — главный офис банка «Аверс».



«Реальное время» подробно писало о здании на Джалиля, 3.

Фото: pastvu.com

Дом промышленности (Островского, 1/6)

Основа улицы Островского — это, с одной стороны, дома дореволюционной постройки, с другой — образцы советской архитектуры. Особое место в этом ряду у Дома промышленности. Это здание, появившееся до Великой Отечественной войны, проектировал архитектор Рашид Муртазин. После он занимался известными перестройками и реконструкциями — корпуса КНИТУ-КАИ на площади Свободы, консерватории на Пушкина, синагоги (Дом учителя), а также проектировал с архитекторами Павлом Саначиным и Георгием Солдатовым Лениногорск и Бугульму.

Как зачастую бывает, на углу улицы раньше стояла Николо-Вешняковская церковь (сначала деревянная, 1566 года, потом перестроенная в камне в 1674-м и 1842-м). Ее разобрали в 1929 или 1930 году. Вешняковской она называлась по слободе, которая в свою очередь называлась так потому, что тут жили стрельцы приказа Вешнякова.

Советское здание же принадлежало Казанскому электротехническому заводу. Впрочем, также здесь жили композитор Назиб Жиганов и бывший министр культуры ТАССР Хаджи Рахматуллин. Про него журнал «Татарстан» приводит следующую легенду:

«Однажды секретарю Татарского обкома ВКП (б) Хаджи Рахматулли­ну в два часа ночи позвонил Сталин. Была осень 1950 года. Хаджи лихорадочно схватил со стола сводки о ходе уборочных работ, полагая, что речь пойдет об этом. В трубке раздался неторопливый чуть хри­пловатый голос.



— Здравствуйте…



Рахматуллин невольно вытянулся по стойке смирно.



— Здравствуйте, Иосиф Виссари­онович!



— Как ваше фамилие?



Секретарь до того разволновался, что с трудом выдавил:



— Рах… Рах… Рахматуллин.



— Вы, товарищ Рахматуллин, читали роман Гумера Баширова «Честь»?



К счастью, Рахматуллин читал роман, о чем и сообщил вождю.



— Ну и как, по-вашему, что это за произведение?



— По-моему, неплохое произведение, Иосиф Виссарионович!



Но Сталин этим ответом не удов­летворился.



— Неплохое или хорошее?



— Хорошее, хорошее! — тут же со­гласился Рахматуллин.



— А если так, то почему вы не вы­двигаете этот роман на Сталинскую премию?



Рахматуллин совсем растерялся. Но вспомнил, что роман уже полу­чил одну премию от Союза писате­лей, и сообщил об этом Сталину.



— Мы думали, что этого доста­точно…



Сталин долго молчал и был явно недоволен этим ответом.



— А вы все‑таки еще раз подумай­те, товарищ Рахматуллин… Крепко подумайте! До свидания».

Дом Арианова-Тельпугова (ул. Островского, 2)

Сейчас здесь находится Государственный ансамбль песни и танца РТ. Вероятно, ему более 150, а то и 200 лет, а потому владельцев у него было немало. Сначала у купца Варгина его приобрел коллежский асессор Соловьев, потом — отставной капитан артиллерии Тельпугов, и в итоге — купец Арианов. Каждый внес свою архитектурную лепту, смешав ампир, эклектику и модерн.

Номера Барабанова (ул. Островского, 4)

Ныне — министерство промышленности и торговли РТ. А ранее — дом купца-старообрядца Петра Степановича Барабанова. Памятная табличка же напоминает, что жил здесь писатель Тази Гиззат, вместе с Салихом Сайдашевым создавший музыкальную драму «Наемщик», а с Джаудатом Файзи — комедию «Башмачки». В соседнем здании обитал во время войны итальянец Джованни Джерманетто, написавший известную в СССР автобиографическую повесть «Записки цирюльника», которая начинается с фразы: «Самое раннее мое воспоминание — страдание».

Театр Качалова (ул. Островского, 5)

Служебный вход выглядит даже внушительнее основного — в любом случае такого нет ни у одного театра республики. Отсюда можно понять, насколько внушительно здание — с этой стороны это четыре этажа, включая репетиционный зал и гримерки.

Вознесенская церковь. Фото: pastvu.com

Дом Коммунальников, он же — дом писателей (ул. Островского, 9/3)

Еще одно довоенное здание, построенное на месте церкви — Вознесенской, давшей название улице. Снесли ее в 1932-м, после нескольких лет препирательств, так как церковь принадлежала к числу охраняемых памятников второй категории. Советский дом можно назвать примером постконструктивизма, даже ар-деко — особенно примечателен скошенный угол лоджий. В эвакуацию здесь жили писатели, к примеру Самуил Маршак. Из постоянных обитателей известен один из зачинателей татарской оперной школы, солист Татарского театра оперы и балета Усман Альмеев с сыном, мастером офорта Надиром Альмеевым.

Клячкинская больница (ул. Островского, 11/6)

Ныне министерство здравоохранения. Изначально здесь работали лавки купца Романова, который продал здание купцу Ивану Журавлеву, добавившему второй этаж, после чего наследники отдали ее под клинику Гирша Клячкина, который сначала арендовал в нем место для работы и жилья, а потом расширился. В нее лег на обследование и лечение, но не смог преодолеть болезнь Габдулла Тукай, скончавшись 13 апреля 1913-го. Клячкин не мог принимать заразных больных, так что больного туберкулезом, чахоткой, утратившего одно легкое поэта он госпитализировал скрытно от властей.

Фото: pastvu.com

ТЮЗ (ул. Островского, 10)

Что называется, объект сложной судьбы. В 1824 году купец Подуруев построил на месте будущего зрительного зала кирпичный дом и лавку. Позже появляется флигель, далее сам дом надстраивается, появляется еще одна лавка, а в 1870-м владения покупает владелец мельницы Н. Журавлев и собирает здания воедино, а его наследники придают ему нынешнюю пышность. В 1908 году сюда переезжает купеческое собрание, здесь устраивают зрительный зал, зал для танцев, ресторан, бильярдную. Значительная часть их все еще закрыта для зрителя. Здесь ставились спектакли, проходили балы, читал стихи Тукай. В первую мировую войну здесь открыли военный госпиталь с первым в Казани рентгеновским аппаратом. После революции — Восточный клуб (теперь — Дом татарской культуры). Тогда часть залов получили псевдо-мавританское оформление. В 1940-м в здание въехал Театр юного зрителя, который пережил и реконструкции, и пожар, а теперь, даст Бог, и превращение всего комплекса в большое театральное пространство.

Дом татарской книги (ул. Островского, 15)

Барочный двухэтажный дом З.В. Журавлева 1908 года известен тем, что здесь жил татарский писатель Шариф Камал, в 1928—1942 годы. А потому в 1950-м здесь открыли его музей, первый в республике посвященный татарскому писателю. Ныне это не только квартира автора романа «На заре», но и дом татарской книги, в котором разместился книжный магазин, типография и лекторий.

Дом Бердникова-Максуди (ул. Островского, 14)

Дом второй половины XIX века с пристроем, верандой и лавкой принадлежал купцу Бердникову. Переделав его в 1901-м, он продал здание Садри Максуди.





Учившийся в Апанаевском, в бахчисарайском медресе Исмаила Гаспринского, в русской учительской школе в Казани, затем на юридическом факультете Парижского университета, после он избирался депутатом второй и третьей Государственной думы. После революции, поучаствовав в работе комитетов, советов и бюро эмигрировал в Финляндию, потом преподавал в Сорбонне, в итоге был приглашен Ататюрком в Турцию, где трижды был членом турецкого парламента.





Дома Шамова (ул. Островского, 18, 23, 25)



Глава старообрядческой общины города, хлеботорговец Яков Шамов владел зданиями, в которых сейчас расположились городская филармония и фонд «Сәләт». А дом на углу, 18-й, известен тем, что здесь работала «Казанская артель посыльных», прообраз нынешних служб доставки. Главный памятник Шамова — больница на Третьей горе (ул. Калинина), теперь это гостиница Kazan Palace by Tasigo.

Ул. Островского, 23. Фото: pastvu.com

Дом завода «Радиоприбор» (ул. Пушкина, 5)

Дом в 1953—1954 годы построили по проекту Павла Саначина, Георгия Солдатова и Искандера Валеева по заказу завода «Радиоприбор». В то же время здесь поселился, к примеру, лауреат Сталинской премии третьей степени Харис Якупов, председатель правления Союза художников республики. Здание в 2016 году пережило крупный пожар. «Реальное время» посвятило этому событию серию материалов.