Банк «Аверс»: 28 лет со дня основания

Фото: Ринат Назметдинов

25 сентября день рождения отмечает один из старейших банков Татарстана — 28 лет со дня основания исполняется Банку «Аверс». Основной офис кредитного учреждения находится в здании на улице Мусы Джалиля, в котором в 19-м веке работал Казанский купеческий банк. Об истории здания, которое стало символом Банка «Аверс», — в материале «Реального времени».

Первый и единственный акционерный коммерческий банк Казанской губернии

Историческое здание с фасадом в стиле барокко и ренессанс по адресу Мусы Джалиля, 3 — сегодня это головной офис Банка «Аверс», а в 19-м веке здесь работал Казанский купеческий банк. Именно он стал первым и единственным акционерным коммерческим банком Казанской губернии. В 1869 году в России начала активно развиваться банковская система, за 4 года в стране открылось 33 новых кредитных учреждения, в числе которых были и коммерческие банки в Казанском Поволжье. 26 января 1873 года заработал Казанский купеческий банк, учредителями которого стали богатые местные купцы. Складочный капитал учреждения насчитывал миллион рублей, под который выпустили четыре тысячи акций по 250 рублей.

Сначала банк работал на пересечении улиц Большой Проломной и Петропавловской. Позже для кредитного учреждения построили собственное здание, и в 1903 году, 115 лет тому назад, банк переехал на улицу Петропавловская, сейчас это Мусы Джалиля, 3. В новом здании были все необходимые для банковского помещения постройки. К примеру, по лицензии немецкой фирмы «С.И. Арнгейм» была оборудована «стальная комната», стоимостью 40 тыс. рублей: это был прообраз современного депозитария, в ящиках которого хранились ценности казанских купцов.

По лицензии немецкой фирмы «С.И. Арнгейм» в Казанском купеческом банке была оборудована «стальная комната», стоимостью 40 тыс. рублей. Фото предоставлено Банком «Аверс»



«Стальная комната» была прообразом современного депозитария, в ящиках которого хранились ценности казанских купцов. Фото предоставлено Банком «Аверс»



Благодаря солидному капиталу, широкому спектру услуг и рентабельным вложениям связать средства с Казанским купеческим банком стремились многие капиталисты. Создавая банк, предприниматели хотели обеспечить себя легким доступом к свободным денежным средствам и активизировать торгово-промышленные обороты, поэтому основной операцией стал учет векселей, минимум с двумя подписями поручителей. В то время основная часть векселей была от трех до шести месяцев, поэтому операция была краткосрочной и приносила банку большой доход: в 1912 году оборот по дисконту составил 15 млн, а прибыль — 222,794 рубля. По средней сумме дисконтированного векселя Казанский купеческий банк быстро стал лидером среди всех кредитных учреждений губернии. «Средний чек» приравнивался к 1 тыс. 350 руб. Второй по популярности услугой было кредитование предпринимателей — до конца 19 века Казанский купеческий банк был единственным местным кредитным учреждением, которое кредитовало предприятия по специальным текущим счетам. Также большую роль для банка играли вклады — по объему депозитных операций Казанский купеческий банк обходил многие российские банки. Кроме этого, как и все коммерческие банки, Казанский купеческий банк проявлял интерес к работе с ценными бумагами, которые формировали ликвидность и приносили доход.

В 1873 году на улице Мусы Джалиля заработал Казанский купеческий банк, учредителями которого стали богатые местные купцы. Фото предоставлено Банком «Аверс»



— В те годы было довольно развито купеческое сословие, потому что город находился на транзитных водных и сухопутных путях. Был хорошо развит хлебный рынок, активно сбывалась продукция промышленных предприятий, суконная, кожевенная. Соответственно был большой спрос на финансы как со стороны зрелых, так и начинающих коммерсантов. Кроме этого, по причине отмены крепостного права, купеческое сословие стало пополняться новыми силами и, в связи с бурно развивающимся капитализмом, банковские услуги были очень востребованы, — объяснил доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов.

Казанский купеческий банк играл большую роль в экономике губернии, активизируя денежные обороты и кредитуя торгово-промышленную деятельность предпринимателей. Благодаря солидному капиталу банк помогал развитию коммерческого образования в Казани: из собственной прибыли банк ежегодно выделял 500 рублей Коммерческому училищу.

В Казанском купеческом банке основной операцией стал учет векселей, минимум с двумя подписями поручителей. Фото предоставлено Банком «Аверс»



От Казанского купеческого банка — до надежного банка России

Казанский купеческий банк проработал до 1917 года, в советское время в здание переехало Министерство финансов ТАССР, а также налоговая инспекция. Здание банка вернули к историческому предназначению в начале 21 века — в 2003 году, ровно через 100 лет со времени постройки здания для Казанского купеческого банка, сюда переехал Банк «Аверс». Кредитное учреждение было зарегистрировано в 1990 году как Медицинский коммерческий банк «Аверс», который стал одним из первых участников банковской отрасли страны. Позиции кредитного учреждения пошатнул финансовый кризис 1998 года, поэтому, чтобы избежать банкротства, контроль над Банком «Аверс» руководство республики предложило взять группе компаний «ТАИФ» — в конце 90-х прежний председатель Национального банка Евгений Богачев, с подачи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, обратился к группе компаний «ТАИФ» с предложением поддержать банк в кризисный период. Благодаря ГК «ТАИФ» уставный капитал Банка «Аверс» только за первый год был увеличен с 9,8 млн рублей до 138 млн рублей.

25 сентября 2018 года Банк «Аверс» отмечает 28-летие со дня основания. Являясь одним из старейших банков республики, Банк за прошедшие годы приобрел большой опыт работы на рынке финансовых услуг и достиг высоких позиций в регионе.

По данным информационного портала banki.ru на 01.08.2018 г. Банк «Аверс» занимает лидирующие позиции в рейтингах банков Татарстана и входит в ТОР-50 банков России по прибыли, которая оценивается в 1 млрд 22 млн рублей (38-е место среди банков РФ и 2-е место среди банков Татарстана), а также по капиталу, составляющему 22 млрд 54 млн рублей (46-е место среди банков РФ и 2-е место среди банков Татарстана).

Устойчивость Банка также подтверждена международным агентством Fitch на уровне «BB-» (прогноз по рейтингу «стабильный») и рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом.

В честь 28-летия со дня своего основания Банк «Аверс» дарит своим клиентам подарок. В течение месяца любой желающий может оформить пластиковую карту международной платежной системы MasterCard категории Gold совершенно бесплатно.

Эту карту банка можно использовать для накоплений или оплаты различных товаров и услуг в сети интернет, тем самым обезопасить основную «зарплатную карту». «Золотая» карта позволяет своему держателю пользоваться расширенным пакетом бонусов от платежной системы MasterCard.

Период действия акции: с 25 сентября по 24 октября 2018 г. включительно. В указанный период плата за оформление основной карты (продукта) MasterCard Gold в тарифном плане «Дебетовая карта для частных лиц» не взымается. Карта открывается к отдельному новому счету и не может быть привязана к имеющемуся зарплатному счету.

ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ № 415 от 9.06.2014г.

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