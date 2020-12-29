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Итоги года в АО «Эссен Продакшн АГ»: новые продукты, экспорт еще в 6 стран, рост производства

00:00, 29.12.2020
Итоги года в АО «Эссен Продакшн АГ»: новые продукты, экспорт еще в 6 стран, рост производства

2020 год, больно ударивший по большинству российских бизнесов, принес АО “Эссен Продакшн АГ” новые победы и продолжение роста. Как отмечает генеральный директор компании Леонид Барышев, 12%-ный рост в физическом выражении стал сюрпризом для самой компании. Растет доля экспорта: к 28 странам, где продавалась продукция под брендом “Махеевъ”, прибавились еще 6. Продукты производства АО “Эссен Продакшн АГ” продолжают завоевывать первые призы престижных конкурсов. Компания вновь стала лидером в своей отрасли в федеральном рейтинге производительности труда.

  1. Постоянно растет ассортимент продуктов, которые выпускают предприятия “Эссен Продакшн АГ”. В начале года на нескольких продуктовых выставках федерального уровня представили линейку фитомармелада ТМ “Махеевъ”. В его составе — натуральные компоненты, включая не только соки, но и травяные экстракты. Сейчас в линейке 5 вкусов: гранат и мята, ананас и базилик, облепиха и душица, грейпфрут и розмарин с семенами чиа, вишня и липовый цвет с семенами чиа. В уникальные линии по его производству компания вложила 800 тысяч евро. Новинка уже завоевала любовь покупателей и доверие рынка не только в России, но и в Европе, и в ближнем зарубежье.

    В мае компания начала выпускать три соуса для горячих блюд — “Карбонара”, “Болоньезе” и “Грибной”. Эти три продукта помогают быстро, просто и удобно приготовить вторые блюда: достаточно смешать горячую пасту с готовым соусом. Все три соуса из новой линейки уже представлены на полках торговых сетей X5 Retail, «Магнит», «Лента», METRO.

    Совсем недавно начались продажи нового майонеза “Махеевъ” — с кунжутом и соевым соусом. Новинка поставляется по всей России в локальные торговые сети. Его уже оценили и в ближнем зарубежье: в Украине, Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Литве.
  2. В октябре начала работать первая линия третьей очереди кондитерского производства. На оборудование для третьей очереди компания потратила рекордные 3 млрд рублей, но в связи с пандемией не удалось ввести в строй большую его часть. Дело в том, что техника из Германии успела приехать в Елабугу еще до локдауна, но немецкие наладчики оборудования по объективным причинам (закрытые границы, усложнение визовых вопросов из-за обязательного карантина) не смогли сделать свою работу. Поэтому масштабный запуск третьей очереди кондитерского производства откладывается на 2021 год, но начало успели положить в 2020.
  3. Вырос объем экспорта компании. Даже несмотря на небывало сложные условия межграничной торговли, которые обусловила пандемия, удалось не только на 15% увеличить объем экспорта, но и расширить географию присутствия. В “ковидном” 2020 году список стран, в которые поставляют продукцию “Эссен Продакшн АГ”, пополнился Канадой, Финляндией, Италией, Норвегией, Черногорией и Кореей. Как рассказывает Леонид Барышев, компания наращивает присутствие в Китае, именно он становится основным рынком экспортного сбыта “Эссен Продакшн АГ” — туда отправляются конфеты с пониженным содержанием сахара, которые изготавливаются специально под вкусовой профиль этой страны. Большинство остальных стран закупают продукты соусного производства — кетчупы, джемы, фитомармелад, соусы.
  4. Растет объем производства и на соусном, и на кондитерском направлении. Непростые условия, в которые поставил наше общество коронавирус, неожиданным образом сказались на работе компании. Поскольку во время самоизоляции люди резко сократили потребление продуктов вне дома, то спрос на традиционные “домашние” продукты — в том числе майонез, кетчуп, джемы, конфеты — вырос. На соусном производстве “Эссен Продакшн АГ” пришлось экстренно увеличить план, поскольку торговые сети увеличили заказ. Работая в авральном режиме в условиях недостатка персонала (многие в течение ковидного года уходили на больничный), компания нарастила общий объем производства на 12% на соусном производстве и на 8% — на кондитерском.
  5. АО «Эссен Продакшн АГ» второй год подряд стало победителем всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019». Компания побеждает сразу по двум номинациям — “Пищевая промышленность” и “Кондитерская промышленность”. Показатели производительности труда по соусному направлению производства составили 18,93 млн рублей на человека в год, и по кондитерскому направлению — 8,33 млн рублей на человека в год.
  6. Сразу четыре продукта “Эссен Продакшн АГ” принесли компании победу в профессиональном конкурсе “Товар года 2020”. Это кетчуп ТМ «Махеевъ» в номинации «Доверие потребителей в категории «Кетчуп», отечественный производитель», маринад ТМ «Махеевъ» в номинации «Маринад», джем ТМ «Махеевъ» в номинации «Джем» и конфета ТМ «ДаЕжъ!» в номинации «Выбор и доверие поколения тинейджеров». До сих пор “Товаром года” становились майонезы, кетчупы, горчица “Махеевъ”. Но 2020 стал первым годом, когда эту престижную премию выиграли сразу четыре продукта компании.
  7. На международной выставке “WorldFoodMoscow 2020” три продукта производства АО “Эссен Продакшн” завоевали золотые медали “Продукт года”. Это кетчуп ТМ “Махеевъ” “Томатный без сахара и крахмала” (в номинации “Продукты переработки овощей и плодов”, конфеты “Белый мишка” и шоколадные батончики “ДаЁжъ!”. Серебряные медали завоевали глазированные конфеты «Магия» и два вида желейно-фруктового фитомармелада бренда «Махеевъ» — «Ананасовый с базиликом» и «Гранатовый с мятой».
  8. Независимая международная маркетинговая премия Best Brands включила бренд “Махеевъ” в десятку победителей в номинации “Лучший российский продуктовый бренд”. Лидеров рынка выбирали из 300 потенциальных кандидатов, российских и иностранных компаний. Это знаковое событие для продуктового рынка России подтвердило авторитет компании «Эссен Продакшн АГ» на международном уровне в качестве одного из лучших российских производителей продуктов питания.
  9. Развивается девелоперское направление работы компании “Эссен Продакшн АГ”. В декабре открыт торговый центр “Эссен” в Белебее, ставший крупнейшим в этом башкирском городе. В планах — 7 аналогичных объектов в малых городах Татарстана и Башкирии (на 2021 год запланировано открытие торговых центров в Нурлате и Туймазах). Компания осваивает нишу развития семейных торговых центров в небольших городах и видит в этом большой потенциал роста. ТЦ “Эссен” в Белебее открылся с 94%-ной заполняемостью: на эти торговые площади зашли как федеральные игроки (например, “Детский мир”), так и локальные. Торговые центры “Эссен” построены в Татарстане, Башкортостане, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Кировской области — всего таких объектов 40 в 27 городах России. В собственности компании «Эссен Девелопмент» находится более 300 000 м2 общей площади торговых центров.
  10. 10 лет исполнилось социальному проекту “Инициатива Елабуги”. Этот проект начался в 2010 году по инициативе владельцев АО “Эссен Продакшн АГ”. При материальной поддержке компании и благотворительного фонда “Махеевъ” он решает вопросы благоустройства в городе, помогает развитию любительского спорта (в том числе детского и юношеского), адресно поддерживает ветеранов войны и труда. За 10 лет компания потратила на благотворительность более 400 млн рублей и продолжает это делать. На регулярной основе за счет средств фонда проводятся праздники для горожан, облагораживается территория города, появляются новые точки притяжения жителей Елабуги, закупается оборудование и инвентарь для спортивных школ.
    В этом году благотворительная кампания АО “Эссен Продакшн АГ” включила не только ставшие уже традиционными направления, но и специфические “ковидные” пункты. Так, во время локдауна АО “Эссен Продакшн АГ” закупило респираторы для врачей в ДРКБ на 300 тысяч рублей, подарило администрации Елабуги масок и ткани для их пошива на 360 тысяч рублей, полмиллиона потратило на ремонт жилья для врачей Елабужской ЦРБ, 750 тысяч выделило на стиральные машины и антисептики той же ЦРБ. Еще около 100 тысяч компания выделила на поддержку иностранных студентов КФУ в Елабуге.
АО «Эссен продакшн АГ» запустило новую линейку фитомармеладов с пятью вкусами.Три готовых соуса для горячих блюд — болоньезе, карбонара и грибной — уже пользуются спросом в магазинах страны.Новый майонез ТМ «Махеевъ» — с кунжутом и соевым соусом — уже продают не только в России, но и в ближнем зарубежье.Продукты «Эссен Продакшн АГ» получают награды на престижных конкурсах федерального и международного уровня.АО «Эссен Продакшн АГ» вновь лидирует в пищевой промышленности России по показателю производительности труда.В рейтингах и конкурсах лидируют продукты не только соусного производства ТМ «Махеевъ», но и конфеты собственных торговых марок АО «Эссен Продакшн АГ».Запущена первая линия третьей очереди кондитерского производства АО «Эссен Продакшн АГ». За год кондитерская фабрика показала прирост на 8%.Девелоперское направление деятельности компании — в фазе активного развития. В конце 2020 года был открыт новый семейный торговый центр в Белебее. Ожидается открытие ТЦ в Туймазах и Нурлате.АО «Эссен Продакшн» и благотворительный фонд «Махеевъ» продолжают поддерживать детский и юношеский спорт в родной Елабуге.
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  • АО «Эссен продакшн АГ» запустило новую линейку фитомармеладов с пятью вкусами.
  • Три готовых соуса для горячих блюд — болоньезе, карбонара и грибной — уже пользуются спросом в магазинах страны.
  • Новый майонез ТМ «Махеевъ» — с кунжутом и соевым соусом — уже продают не только в России, но и в ближнем зарубежье.
  • Продукты «Эссен Продакшн АГ» получают награды на престижных конкурсах федерального и международного уровня.
  • АО «Эссен Продакшн АГ» вновь лидирует в пищевой промышленности России по показателю производительности труда.
  • В рейтингах и конкурсах лидируют продукты не только соусного производства ТМ «Махеевъ», но и конфеты собственных торговых марок АО «Эссен Продакшн АГ».
  • Запущена первая линия третьей очереди кондитерского производства АО «Эссен Продакшн АГ». За год кондитерская фабрика показала прирост на 8%.
  • Девелоперское направление деятельности компании — в фазе активного развития. В конце 2020 года был открыт новый семейный торговый центр в Белебее. Ожидается открытие ТЦ в Туймазах и Нурлате.
  • АО «Эссен Продакшн» и благотворительный фонд «Махеевъ» продолжают поддерживать детский и юношеский спорт в родной Елабуге.

Партнерский материал
Справка

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — бренд №1 в России в категориях: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно компания производит более 243 тыс. тонн готовой продукции: 142 тыс. тонн майонеза, 42 тыс. тонн томатной продукции, 9 тыс. тонн приправ, 12 тыс. тонн повидла, джемов, 38 тыс. тонн кондитерской продукции.

В общей сложности в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, «Магнит», «Лента», МETRO. На долю торговых сетей приходится более 40% от общего объема продаж.

Кондитерское производство «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых мощных производственных площадок в России. Ежегодно она производит более 38 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, конфет на основе полых вафель.

Генеральный директор — Барышев Леонид Анатольевич.

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