Итоги года в АО «Эссен Продакшн АГ»: новые продукты, экспорт еще в 6 стран, рост производства
2020 год, больно ударивший по большинству российских бизнесов, принес АО “Эссен Продакшн АГ” новые победы и продолжение роста. Как отмечает генеральный директор компании Леонид Барышев, 12%-ный рост в физическом выражении стал сюрпризом для самой компании. Растет доля экспорта: к 28 странам, где продавалась продукция под брендом “Махеевъ”, прибавились еще 6. Продукты производства АО “Эссен Продакшн АГ” продолжают завоевывать первые призы престижных конкурсов. Компания вновь стала лидером в своей отрасли в федеральном рейтинге производительности труда.
- Постоянно растет ассортимент продуктов, которые выпускают предприятия “Эссен Продакшн АГ”. В начале года на нескольких продуктовых выставках федерального уровня представили линейку фитомармелада ТМ “Махеевъ”. В его составе — натуральные компоненты, включая не только соки, но и травяные экстракты. Сейчас в линейке 5 вкусов: гранат и мята, ананас и базилик, облепиха и душица, грейпфрут и розмарин с семенами чиа, вишня и липовый цвет с семенами чиа. В уникальные линии по его производству компания вложила 800 тысяч евро. Новинка уже завоевала любовь покупателей и доверие рынка не только в России, но и в Европе, и в ближнем зарубежье.
В мае компания начала выпускать три соуса для горячих блюд — “Карбонара”, “Болоньезе” и “Грибной”. Эти три продукта помогают быстро, просто и удобно приготовить вторые блюда: достаточно смешать горячую пасту с готовым соусом. Все три соуса из новой линейки уже представлены на полках торговых сетей X5 Retail, «Магнит», «Лента», METRO.
Совсем недавно начались продажи нового майонеза “Махеевъ” — с кунжутом и соевым соусом. Новинка поставляется по всей России в локальные торговые сети. Его уже оценили и в ближнем зарубежье: в Украине, Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Литве.
- В октябре начала работать первая линия третьей очереди кондитерского производства. На оборудование для третьей очереди компания потратила рекордные 3 млрд рублей, но в связи с пандемией не удалось ввести в строй большую его часть. Дело в том, что техника из Германии успела приехать в Елабугу еще до локдауна, но немецкие наладчики оборудования по объективным причинам (закрытые границы, усложнение визовых вопросов из-за обязательного карантина) не смогли сделать свою работу. Поэтому масштабный запуск третьей очереди кондитерского производства откладывается на 2021 год, но начало успели положить в 2020.
- Вырос объем экспорта компании. Даже несмотря на небывало сложные условия межграничной торговли, которые обусловила пандемия, удалось не только на 15% увеличить объем экспорта, но и расширить географию присутствия. В “ковидном” 2020 году список стран, в которые поставляют продукцию “Эссен Продакшн АГ”, пополнился Канадой, Финляндией, Италией, Норвегией, Черногорией и Кореей. Как рассказывает Леонид Барышев, компания наращивает присутствие в Китае, именно он становится основным рынком экспортного сбыта “Эссен Продакшн АГ” — туда отправляются конфеты с пониженным содержанием сахара, которые изготавливаются специально под вкусовой профиль этой страны. Большинство остальных стран закупают продукты соусного производства — кетчупы, джемы, фитомармелад, соусы.
- Растет объем производства и на соусном, и на кондитерском направлении. Непростые условия, в которые поставил наше общество коронавирус, неожиданным образом сказались на работе компании. Поскольку во время самоизоляции люди резко сократили потребление продуктов вне дома, то спрос на традиционные “домашние” продукты — в том числе майонез, кетчуп, джемы, конфеты — вырос. На соусном производстве “Эссен Продакшн АГ” пришлось экстренно увеличить план, поскольку торговые сети увеличили заказ. Работая в авральном режиме в условиях недостатка персонала (многие в течение ковидного года уходили на больничный), компания нарастила общий объем производства на 12% на соусном производстве и на 8% — на кондитерском.
- АО «Эссен Продакшн АГ» второй год подряд стало победителем всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019». Компания побеждает сразу по двум номинациям — “Пищевая промышленность” и “Кондитерская промышленность”. Показатели производительности труда по соусному направлению производства составили 18,93 млн рублей на человека в год, и по кондитерскому направлению — 8,33 млн рублей на человека в год.
- Сразу четыре продукта “Эссен Продакшн АГ” принесли компании победу в профессиональном конкурсе “Товар года 2020”. Это кетчуп ТМ «Махеевъ» в номинации «Доверие потребителей в категории «Кетчуп», отечественный производитель», маринад ТМ «Махеевъ» в номинации «Маринад», джем ТМ «Махеевъ» в номинации «Джем» и конфета ТМ «ДаЕжъ!» в номинации «Выбор и доверие поколения тинейджеров». До сих пор “Товаром года” становились майонезы, кетчупы, горчица “Махеевъ”. Но 2020 стал первым годом, когда эту престижную премию выиграли сразу четыре продукта компании.
- На международной выставке “WorldFoodMoscow 2020” три продукта производства АО “Эссен Продакшн” завоевали золотые медали “Продукт года”. Это кетчуп ТМ “Махеевъ” “Томатный без сахара и крахмала” (в номинации “Продукты переработки овощей и плодов”, конфеты “Белый мишка” и шоколадные батончики “ДаЁжъ!”. Серебряные медали завоевали глазированные конфеты «Магия» и два вида желейно-фруктового фитомармелада бренда «Махеевъ» — «Ананасовый с базиликом» и «Гранатовый с мятой».
- Независимая международная маркетинговая премия Best Brands включила бренд “Махеевъ” в десятку победителей в номинации “Лучший российский продуктовый бренд”. Лидеров рынка выбирали из 300 потенциальных кандидатов, российских и иностранных компаний. Это знаковое событие для продуктового рынка России подтвердило авторитет компании «Эссен Продакшн АГ» на международном уровне в качестве одного из лучших российских производителей продуктов питания.
- Развивается девелоперское направление работы компании “Эссен Продакшн АГ”. В декабре открыт торговый центр “Эссен” в Белебее, ставший крупнейшим в этом башкирском городе. В планах — 7 аналогичных объектов в малых городах Татарстана и Башкирии (на 2021 год запланировано открытие торговых центров в Нурлате и Туймазах). Компания осваивает нишу развития семейных торговых центров в небольших городах и видит в этом большой потенциал роста. ТЦ “Эссен” в Белебее открылся с 94%-ной заполняемостью: на эти торговые площади зашли как федеральные игроки (например, “Детский мир”), так и локальные. Торговые центры “Эссен” построены в Татарстане, Башкортостане, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Кировской области — всего таких объектов 40 в 27 городах России. В собственности компании «Эссен Девелопмент» находится более 300 000 м2 общей площади торговых центров.
- 10 лет исполнилось социальному проекту “Инициатива Елабуги”. Этот проект начался в 2010 году по инициативе владельцев АО “Эссен Продакшн АГ”. При материальной поддержке компании и благотворительного фонда “Махеевъ” он решает вопросы благоустройства в городе, помогает развитию любительского спорта (в том числе детского и юношеского), адресно поддерживает ветеранов войны и труда. За 10 лет компания потратила на благотворительность более 400 млн рублей и продолжает это делать. На регулярной основе за счет средств фонда проводятся праздники для горожан, облагораживается территория города, появляются новые точки притяжения жителей Елабуги, закупается оборудование и инвентарь для спортивных школ.
В этом году благотворительная кампания АО “Эссен Продакшн АГ” включила не только ставшие уже традиционными направления, но и специфические “ковидные” пункты. Так, во время локдауна АО “Эссен Продакшн АГ” закупило респираторы для врачей в ДРКБ на 300 тысяч рублей, подарило администрации Елабуги масок и ткани для их пошива на 360 тысяч рублей, полмиллиона потратило на ремонт жилья для врачей Елабужской ЦРБ, 750 тысяч выделило на стиральные машины и антисептики той же ЦРБ. Еще около 100 тысяч компания выделила на поддержку иностранных студентов КФУ в Елабуге.
- АО «Эссен продакшн АГ» запустило новую линейку фитомармеладов с пятью вкусами.
- Три готовых соуса для горячих блюд — болоньезе, карбонара и грибной — уже пользуются спросом в магазинах страны.
- Новый майонез ТМ «Махеевъ» — с кунжутом и соевым соусом — уже продают не только в России, но и в ближнем зарубежье.
- Продукты «Эссен Продакшн АГ» получают награды на престижных конкурсах федерального и международного уровня.
- АО «Эссен Продакшн АГ» вновь лидирует в пищевой промышленности России по показателю производительности труда.
- В рейтингах и конкурсах лидируют продукты не только соусного производства ТМ «Махеевъ», но и конфеты собственных торговых марок АО «Эссен Продакшн АГ».
- Запущена первая линия третьей очереди кондитерского производства АО «Эссен Продакшн АГ». За год кондитерская фабрика показала прирост на 8%.
- Девелоперское направление деятельности компании — в фазе активного развития. В конце 2020 года был открыт новый семейный торговый центр в Белебее. Ожидается открытие ТЦ в Туймазах и Нурлате.
- АО «Эссен Продакшн» и благотворительный фонд «Махеевъ» продолжают поддерживать детский и юношеский спорт в родной Елабуге.
Справка
Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — бренд №1 в России в категориях: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.
Ежегодно компания производит более 243 тыс. тонн готовой продукции: 142 тыс. тонн майонеза, 42 тыс. тонн томатной продукции, 9 тыс. тонн приправ, 12 тыс. тонн повидла, джемов, 38 тыс. тонн кондитерской продукции.
В общей сложности в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, «Магнит», «Лента», МETRO. На долю торговых сетей приходится более 40% от общего объема продаж.
Кондитерское производство «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых мощных производственных площадок в России. Ежегодно она производит более 38 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, конфет на основе полых вафель.
Генеральный директор — Барышев Леонид Анатольевич.
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