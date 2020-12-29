Итоги года в АО «Эссен Продакшн АГ»: новые продукты, экспорт еще в 6 стран, рост производства

2020 год, больно ударивший по большинству российских бизнесов, принес АО “Эссен Продакшн АГ” новые победы и продолжение роста. Как отмечает генеральный директор компании Леонид Барышев, 12%-ный рост в физическом выражении стал сюрпризом для самой компании. Растет доля экспорта: к 28 странам, где продавалась продукция под брендом “Махеевъ”, прибавились еще 6. Продукты производства АО “Эссен Продакшн АГ” продолжают завоевывать первые призы престижных конкурсов. Компания вновь стала лидером в своей отрасли в федеральном рейтинге производительности труда.

Партнерский материал

Справка

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — бренд №1 в России в категориях: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно компания производит более 243 тыс. тонн готовой продукции: 142 тыс. тонн майонеза, 42 тыс. тонн томатной продукции, 9 тыс. тонн приправ, 12 тыс. тонн повидла, джемов, 38 тыс. тонн кондитерской продукции.

В общей сложности в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, «Магнит», «Лента», МETRO. На долю торговых сетей приходится более 40% от общего объема продаж.

Кондитерское производство «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых мощных производственных площадок в России. Ежегодно она производит более 38 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, конфет на основе полых вафель.

Генеральный директор — Барышев Леонид Анатольевич.

