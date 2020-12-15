Залаков Наиль Ринатович
Общая информация
Родился 23 августа 1980 года в г. Менезелинск Татарской АССР.
Образование
2002 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
2001-2002 гг. — юрист, и.о. начальника общего отдела дирекции по реализации целевых программ министерства экологии и природных ресурсов РТ.
2002-2003 гг. — юрисконсульт 1 категории юридического отдела ОАО «Татсельхозтехника».
2003-2005 гг. — юрист ООО «Пестрецы трактор», с. Пестрецы.
2005 г. — старший менеджер по экспорту управления продаж ЗАО «Квинта-Холдинг», п. Васильевский Зеленодольского района РТ.
2006-2009 гг. — директор ЗАО «ЯНА», г. Казань.
2009-2014 гг. — директор ООО «Агрофирма Ялтау».
2013-2014 гг. — генеральный директор ООО «Агрофирма Лениногорская».
2014-2019 гг. — руководитель исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ.
С 2019 г. — первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Действительный муниципальный советник первого класса.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-76-03
- Email: Nail.Zalakov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 15.12.2020