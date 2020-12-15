Залаков Наиль Ринатович

Общая информация

Родился 23 августа 1980 года в г. Менезелинск Татарской АССР.

Образование

2002 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

2001-2002 гг. — юрист, и.о. начальника общего отдела дирекции по реализации целевых программ министерства экологии и природных ресурсов РТ.

2002-2003 гг. — юрисконсульт 1 категории юридического отдела ОАО «Татсельхозтехника».

2003-2005 гг. — юрист ООО «Пестрецы трактор», с. Пестрецы.

2005 г. — старший менеджер по экспорту управления продаж ЗАО «Квинта-Холдинг», п. Васильевский Зеленодольского района РТ.

2006-2009 гг. — директор ЗАО «ЯНА», г. Казань.

2009-2014 гг. — директор ООО «Агрофирма Ялтау».

2013-2014 гг. — генеральный директор ООО «Агрофирма Лениногорская».

2014-2019 гг. — руководитель исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ.

С 2019 г. — первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Действительный муниципальный советник первого класса.

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