В мэрии Лениногорска прошли обыски по делу о недоремонте детской поликлиники

Фото: «Реальное время»

Следком по РТ возбудил уголовное дело о мошенничестве на капремонте объектов здравоохранения в Лениногорске. В администрации города, районной больнице и офисе компании-генподрядчика прошли обыски.



По версии следствия, весной 2018 года в Лениногорске по госконтракту на 206 млн рублей был проведен капремонт бюджетных клиник. Работы в детской поликлинике Лениногорской ЦРБ оценили в 24,6 млн рублей и оплатили.

Согласно акту приемки, все работы были выполнены, однако и спустя два года после подписания акта детская поликлиника не открылась — ввиду отсутствия условий для оказания медицинских услуг. Следователи считают, что часть оплаченных работ так и не были выполнены.

Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники УФСБ по РТ.

По делу назначена строительно-техническая экспертиза.