Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?

Ювелирная отрасль, как и многие отрасли, пострадала из-за пандемии, потому что является составной частью российской экономики. Было ощущение, что мы стоим на краю пропасти. Но мы сумели выстоять в эти нелегкие времена и сделать шаг вперед.

И вывод сделали один: бизнес должен уметь выживать в любой ситуации. Нужно понимать, что мир уже не будет прежним, поэтому необходимо учиться быстро приспосабливаться к новым реалиям. А какими они будут, это зависит не только от бизнеса, но и от государства в том числе.