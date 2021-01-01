Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?
Опыт выживания татарстанских предпринимателей в пандемию. Часть 1-я
В 2020 году мы столкнулись, пожалуй, с самым серьезным вызовом — пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб мировой экономике. Последствия для российской, которой хоть и не привыкать к «тяжелым годам», тоже могут превысить масштабы кризисов 1998-го, 2008—2009 и 2014—2015 годов. Беспрецедентные меры борьбы с инфекцией: закрытие границ, остановка производств, самоизоляция и нерабочий апрель — выбили из колеи даже крупные устойчивые компании. Добавим сюда колебания на нефтяных рынках, ослабевший рубль и нестабильную экономическую ситуацию, как результат — этот шторм выдержали далеко не все, но те, кто смог, получили колоссальный опыт выживания. К каким выводам пришли предприниматели Татарстана по итогам этого непростого года — в опросе «Реального времени».
«Реальное время» расспросило предпринимателей Татарстана: как их бизнес
пережил коронакризис и какие выводы они сделали по итогам 2020 года
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг»
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Ювелирная отрасль, как и многие отрасли, пострадала из-за пандемии, потому что является составной частью российской экономики. Было ощущение, что мы стоим на краю пропасти. Но мы сумели выстоять в эти нелегкие времена и сделать шаг вперед.
И вывод сделали один: бизнес должен уметь выживать в любой ситуации. Нужно понимать, что мир уже не будет прежним, поэтому необходимо учиться быстро приспосабливаться к новым реалиям. А какими они будут, это зависит не только от бизнеса, но и от государства в том числе.
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Динар Мингазов генеральный директор медицинского центра «КОРЛ»
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Наш бизнес ничем не отличается от других видов бизнеса, и он тоже сильно пострадал. Мы частично лишились клиентской базы, потому что довольно много клиентов переболели коронавирусом. Не миновала эта болезнь и наш персонал. И в принципе покупательская способность населения из-за пандемии снизилась заметно. Мы на себе это почувствовали. Также было много ограничений — это в своем роде тоже затормозило нашу работу. А в целом год пережили нормально.
Выводы сделали такие, что всегда нужно готовиться к ситуациям, которые возникают неожиданно и по независящим от нас причинам. И любой кризис помогает найти точки эффективности, точки роста, вопросы по отмене ненужных расходов.
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Айдар Гузаиров генеральный директор ГК InnoSTage
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Нам удалось быстро адаптироваться к новым условиям, и в итоге год мы заканчиваем позитивно, с положительным финансовым балансом. Понятно, что было тяжело. Мы не ожидали локдауна, не ожидали, что люди не смогут ходить в офис, наши инженеры не смогут ездить по стране и выполнять договорные обязательства. Но мы достаточно быстро смогли перестроиться. Спасибо за это команде.
Если говорить про выводы, они такие: надо работать над повышением собственной гибкости, адаптируемостью собственных бизнес-процессов, внешним проявлениям и изменениям. И я думаю, что это далеко не последний кризис в нашей истории.
Сейчас мы подстраиваемся под новую реальность. Понимаем, что у информационных технологий большое будущее: цифровизация, автоматизация, роботизация бизнес-процессов. Поэтому нам необходимо не упустить этот тренд, в нем активно присутствовать и предлагать свои услуги.
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Зуфар Исмагилов директор ООО «Казанская мануфактура №1»
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Кризис пережили хорошо. Связано это с тем, что мы предприятие легкой промышленности. По нашему направлению резко возросла потребность в нашей продукции. Это и маски, и одноразовые и многоразовые медицинские костюмы.
А вывод сделали следующий: нужно иметь не одно направление в бизнесе, а несколько. Это на тот случай, если произойдет какой-то форс-мажор, кризис, то, возможно, в этот момент выстрелит другое направление бизнеса. Как раз мы сейчас занимаемся развитием еще одного направления — производство антисептических препаратов. В целом работы в этом году было очень много, и год завершаем положительно.
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Лилия Сабирова директор гостиницы «Особняк на Театральной»
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Наш бизнес сумел выстоять и пережить коронакризис. Прежде всего помогли меры поддержки от государства в это нелегкое время. Даже в период пандемии мы смогли удержать загрузку на 30 процентов. Помогали врачам, кормили их. Они у нас проживали 3 месяца в период самоизоляции. А сейчас мы работаем в обычном режиме.
Вывод по итогам года сделали такой, что нужно быть всегда готовым к стрессовым ситуациям, уметь быстро переквалифицироваться. Иногда даже полезно выходить из зоны комфорта. И на сегодняшний день я и моя команда готовы к любым стрессовым ситуациям.
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Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк»
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Я считаю, что коронакризис еще не закончился. Он продолжается и ничего еще не пережито. Его последствия мы будем ощущать еще продолжительное время.
А если говорить о выводах, то, наверное, вывод следующий: способность к изменениям — есть ключевой фактор успеха для выживания компаний в любой ситуации. Те компании, которые способны быстро меняться, будут выживать и процветать. А те компании, которые не способны меняться, будут уходить с рынка.
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Наиль Забиров председатель совета директоров ГК «Плезир»
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Бизнес кризис пережил хорошо. Выручка выросла в два-три раза. В целом я доволен результатами года. В период самоизоляции мы работали полноценно.
А выводы такие, что всегда нужно иметь резервный фонд в компании, чтобы пережить такие сложные времена. К счастью, мы его имели всегда, поэтому мы легко пережили кризис. Мы сполна выплачивали всем сотрудникам зарплату.
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Татьяна Фисенко основатель и директор студии «АрхиФорма»
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Год пережили позитивно. Я пересмотрела подход к продвижению — занялась сайтом, соцсетями. Была мотивация, время, чтобы уделить внимание этой составляющей, что впоследствии дало нам позитивные плоды. Мы активно начали работать на Москву.
Вывод по итогам года такой: трудности подстегивают. Необходимо собраться и сосредоточиться на своем деле. Мотивировала так работать и своих сотрудников. Как раз это тот случай, когда какая-то сложная ситуация объединяет людей. Благодарна своей команде, что мы сплотились и бок о бок продолжаем трудиться.
Может быть это специфика нашей работы — дизайн интерьера. Наоборот, люди начали заниматься больше домом, больше приобретать каких-то вещей, думать о покупке недвижимости, улучшать свой быт. Не во всех сферах можно этим похвастаться. Что касается нас, мы в позитивном ключе завершаем год.
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