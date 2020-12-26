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Видеоопрос: «Какой подарок вы бы хотели получить на Новый год?»

00:00, 26.12.2020
Видеоопрос: «Какой подарок вы бы хотели получить на Новый год?»
Фото: potok.io

Автомобиль, недвижимость и путевку на отдых — все это хотели бы получить россияне в качестве подарка на Новый год. Такие данные опроса приводит сервис по поиску работы SuperJob: 17% опрошенных мечтают получить в подарок автомобиль, 14% хотели бы, чтобы им подарили квартиру, а для 11% россиян самым желанным подарком оказался был отпуск. Не прочь получить в подарок россияне и новый смартфон, ноутбук и другие гаджеты.

— А какой подарок вы бы хотели получить на Новый год? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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