Видеоопрос: «Какой подарок вы бы хотели получить на Новый год?»

Автомобиль, недвижимость и путевку на отдых — все это хотели бы получить россияне в качестве подарка на Новый год. Такие данные опроса приводит сервис по поиску работы SuperJob: 17% опрошенных мечтают получить в подарок автомобиль, 14% хотели бы, чтобы им подарили квартиру, а для 11% россиян самым желанным подарком оказался был отпуск. Не прочь получить в подарок россияне и новый смартфон, ноутбук и другие гаджеты.