«Нефтехимик» Буцаева никак не выберется из ямы. Что делать тренеру?

Состав в Нижнекамске подобран не под последнее место Востока

Последнее двенадцатое место занимает «Нефтехимик» в таблице Восточной конференции КХЛ и предпоследнее 22-е в общем зачете лиги. После прошлогоднего сезона, когда нижнекамский клуб вышел в плей-офф, выдав по ходу мощнейшие победные отрезки, нынешний выглядит полным унынием. При этом стоит отметить, что состав у «волков» в ходе чемпионата подобрался довольно боевитый, учитывая новоприбывших легионеров. О том, почему Вячеслав Буцаев никак не может наладить управляемость команды и дисциплину и кого еще стоит из нее отпустить, — в материале «Реального времени».

«Нефтехимик» проходит чистку от неликвида, но только ли в игроках дело?

Очередным хоккеистом, с которым «Нефтехимик» расстался в первой половине сезона, стал некогда успешный и популярный у себя на родине в Белоруссии Андрей Костицын.

Подписанный в мае 35-летний форвард за 24 матча сезона набрал 10 (2+8) очков, при этом обе заброшенные шайбы оформил при численном большинстве своей команды. У него довольно удручающий показатель полезности — «-9» и 31 штрафных минут.

Летом приобретение повидавшего хоккей высшего уровня Костицына (7 лет отыграл за «Монреаль») казалось неплохим усилением для потерявшего в межсезонье много молодой и опытной крови «Нефтехимика» — даже учитывая возраст игрока и снижающийся уровень его полезности на льду. В прошлом сезоне в минском «Динамо» у него было 34 (17+17) очка в 60 играх при катастрофическом уровне полезности «-17». Это говорит о том, что хоккеист стареет и становится слишком медленным, чтобы предотвращать опасности и бороться за шайбы в играх с более резвым соперником.

Очередным хоккеистом, с которым «Нефтехимик» расстался в первой половине сезона, стал некогда успешный и популярный у себя на родине в Белоруссии Андрей Костицын. Фото: hcnh.ru

Помимо Костицына, «Нефтехимик» уже отказался по ходу сезона от услуг другого белорусского хоккеиста — 28-летнего защитника Романа Граборенко. По нашей информации, руководство нижнекамского клуба осталось недовольно тем, что игрок приехал в расположение «Нефтехимика» с лишним весом, а, пообещав сбросить его по ходу предсезонной подготовки, так и не сделал этого. И кроме того, не особенно соблюдал режим. В девяти играх в начале сезона у него было 2 очка и показатель полезности «–6» — худший на тот момент в команде. Предположим, что и это избавление от актива можно расценивать как логичное.

33-летний Александр Логинов с его «-14» за 23 игры сезона тоже вписывается в общую логику таких решений — защитник больше привозил, чем приносил какую-то пользу, да еще и деньги неплохие получал. Контракт с ним был расторгнут в конце ноября.

Такой роспуск непригодившихся активов, в принципе, не новая практика для нижнекамского клуба — в прошлом сезоне, например, из команды в Хабаровск был отправлен Максим Игнатович, сыгравший лишь в одном матче за «волков», но не угодивший тренерскому штабу.

Но чем дальше сезон, тем больше складывается впечатление, что тасованием оставшихся хоккеистов делу не поможешь — нужны более фундаментальные перестановки.

33-летний Александр Логинов с его «-14» за 23 игры сезона тоже вписывается в общую логику таких решений — защитник больше привозил, чем приносил какую-то польз. Фото: hcnh.ru

Предшественники Буцаева теряли место на мостике при куда более благоприятных результатах

Тренерский штаб Буцаева вряд ли может сильно повлиять на положение дел — в лучшем случае он может красиво хлопнуть дверью, выдав мощный победный отрезок наподобие тех, что «Нефтехимик» выдавал по ходу прошлого сезона, и уйти «по собственному», к чему его призывают болельщики команды.

Можно вспомнить, при каких обстоятельствах в «Нефтехимике» расставались с предшественниками Буцаева. Ровно два года назад со своего поста был отправлен в отставку Андрей Назаров — дела при этом у нижнекамской команды шли куда лучше, чем сегодня.

К 26 декабря 2018 года (день отставки Назарова) «волки» сыграли 43 матча, в которых набрали 35 очков при трехочковой системе начисления, и занимали десятое место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В нынешнем сезоне у нижнекамцев 20 очков после 36 игр при двухочковой системе и 12 место. Отрыв от 8-й кубковой позиции составляет уже 21 очко, что в условиях сегодняшнего уровня игры и текущего контроля над командой со стороны тренерского штаба делает шансы на плей-офф совсем призрачными.

Ровно два года назад со своего поста был отправлен в отставку Андрей Назаров — дела при этом у нижнекамской команды шли куда лучше, чем сегодня. Фото: hcnh.ru

У нынешнего наставника прослеживается одна явная проблема, с которой он так и не смог справиться — это управляемость его коллектива. Игроки из матча в матч очень много удаляются и пропускают в меньшинстве — дисциплина хромает на обе ноги. Критика хоккеистов, выдающих обрезы на уровне детского хоккея, ни к чему не приводит, а в нападении прослеживаются сумбур и нежелание хоккеистов брать игру на себя. Исключением являются лишь Либор Гудачек и Павел Порядин, чье мастерство не вызывает сомнений.

Состав у «Нефтехимика» не для предпоследнего места в общей таблице

Значительным смягчающим фактором общего неудовлетворительного результата Буцаева и его штаба можно считать тот переходный период, в котором нижнекамская команда оказалась в этот пандемический сезон.

Прошлогодний удачный состав серьезно обновился: ушел лидер обороны Дамир Шарипзянов, в очень нестандартной ситуации покинул команду Павел Падакин. Уехал в Ярославль, но оказался не нужен там еще один мастер дальних пушечных щелчков Зият Пайгин, покинули команду и легионеры.

— В прошлом сезоне был совсем другой коллектив, — объяснял на пресс-конференции после матча в Сочи сам Вячеслав Буцаев. — С той поры фактически осталось всего два защитника. И нападающих тоже. Сейчас у нас собралась новая команда, молодые ребята получают шанс. Это игроки, которые в прошлом сезоне были между нашей молодежной командой и основной. Большая часть была все-таки в МХЛ. Поэтому состав сильно обновился. И мы понимаем, что парням тяжело, где-то не хватает концентрации на все 60 минут матча. Тем не менее, мы показываем неплохую игру, но, к сожалению, индивидуальные ошибки случаются очень часто.

Значительным смягчающим фактором общего неудовлетворительного результата Буцаева и его штаба можно считать тот переходный период, в котором нижнекамская команда оказалась в этот пандемический сезон. Фото: hcnh.ru

В принципе, с тренером можно согласиться — команда заметно помолодела, и, конечно, многим вчерашним эмхаэловцам и вэхаэловцам из «Реактора» и ЦСК ВВС нужно обрасти «мясом» и опытом.

Уже начали забрасывать шайбы на уровне КХЛ Андрей Чивилев и Булат Шафигуллин — у обоих по три гола в сезоне. Однако говоря о том, что от прошлогодней команды остались лишь по два игрока в каждой из линий, тренер нижнекамцев все-таки несколько лукавит.

Из «прошлогодних» в обороне действуют Александр Брынцев, Булат Мотыгуллин, Алексей Волгин. В атакующей линии по-прежнему играют Ильдар Шиксатдаров, Павел Порядин, Марат Хайруллин, Булат Шафигуллин, Рафаэль Бикмуллин. Вернулся в команду и Йонас Энлунд. То есть какой-никакой прошлогодний костяк имеется.

Более того, в команде по-прежнему получает свою порцию доверия голкипер Константин Барулин, надежность которого проходит очень большие испытания.

В команде по-прежнему получает свою порцию доверия голкипер Константин Барулин. Фото: hcnh.ru

Закупили под наставника и новых легионеров — в том числе «сборников» из Швеции и Финляндии, что говорит о добротном качестве хоккеистов. С таким материалом можно и нужно работать — состав как минимум не хуже, чем у той же «Северстали» или «Витязя», которые звезд с неба не хватают, но стабильно держат уровень. Однако что-то пока не сходится в схемах Вячеслава Буцаева и его штаба.