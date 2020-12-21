Адвокат экс-сотрудницы полиции Казани: «Многодетную семью хотят вытрясти, как Буратино»

Обвиненная в нетрудовых доходах дежурная отдела полиции избавилась от «Мерседеса» и уволилась

Фото: Ирина Плотникова

В Казани начался судебный процесс по иску о «раскулачивании» дежурной отдела полиции «Сафиуллина», что в 2017-м купила «Мерседес» за 3,8 млн рублей. На подозрения в коррупции со стороны руководства МВД и прокуратуры ответчица отреагировала увольнением по собственному желанию и запаслась документами о доходах-расходах своей семьи с тремя детьми. А еще на всякий случай продала ту самую иномарку.

«Мерседес» продали через неделю после регистрации иска



На суд супруги Алия и Рамис пришли в сопровождении адвоката Татьяны Лысенко. Причем последняя выглядела куда состоятельнее своих клиентов. На миллионеров пара в свитерах и джинсах не тянула. «Многодетную семью хотят вытрясти, как Буратино», — заявила адвокат представителю прокуратуры Приволжского района и отметила, что расчеты защиты существенно отличаются от цифр, указанных в иске.

У ответчиков — трое детей. Старшему 16, младшему — 3 года. Собственно, с его рождения дежурная ОП «Сафиуллина» находилась в декретном отпуске и на службе не появлялась. И теперь уже вряд ли появится. «Приказ об увольнении сегодня вышел», — сообщила 39-летняя женщина на заседании, отвечая на вопрос судьи. В полиции она проработала 12 лет. Уволиться решила сама. Ее 44-летний супруг представился суду временно безработным, а еще ветераном боевых действий в Чечне.

Иск прокурора Приволжского района Казани был подан после получения из МВД Татарстана результатов проверки деклараций семьи сотрудницы полиции. По версии кадровиков ведомства, расходы за три года превысили доходы. Так, в 2016 году семья приобрела участок в одном из сел Лаишевского района, в 2017-м возвела на нем коттедж и в этом же году дежурная полиции приобрела новенький «Мерседес Бенц» за 3,8 млн рублей. Теперь в интересах неопределенного круга лиц прокуратура просит суд вынести решения о конфискации с обращением в доход государства иномарки, земли и дома.

Приволжский райсуд сделал запросы по данному имуществу и установил, что «Мерседес» уже продан. Фото Максима Платонова

Еще при подготовке к заседанию Приволжский райсуд сделал запросы по данному имуществу и установил, что «Мерседес» уже продан. 10 ноября 2020 года — через неделю после подачи в суд прокурорского иска — право собственности на эту машину зарегистрировал бизнесмен Ильсур Ашрафзянов. Эту сделку на заседании ответчики подтвердили. Земля с коттеджем остались в собственности.

Ходатайство о наложении ареста на спорное имущество истцом не заявлялось.

«Накопления у семьи были. Никаких нетрудовых доходов они не получали»

Защита основательно подготовилась к процессу. Адвокат ответчиков попросила приобщить к материалам результат оценочной строительной экспертизы, согласно которой стоимость коттеджа под Казанью на 7 декабря текущего года составляет 975 тысяч рублей. «Из заключения видно — дом является фактически недостроенным, внутренняя отделка в нем полностью отсутствует. Хотя стены возведены еще в 2017 году», — сообщила Татьяна Лысенко, отмечая, что тогда стоимость дома и затрат на него была еще ниже.

Также защитник представила суду таблицу с данными прожиточного минимума по Татарстану начиная с 2013 года, со ссылками на постановления правительства республики. И собственные расчеты о прожиточном минимуме семьи из двоих взрослых и тогда еще двоих детей. Со слов адвоката, с учетом этих цифр реальные расходы ответчиков были в полтора-два раза ниже, чем насчитали проверяющие.

Кроме того, Алия регулярно получала субсидии от государства на детей, а Рамис — пенсию участника боевых детей, а еще оба имели доходы по банковским вкладам. «В МВД и прокуратуре эти копеечки почему-то не учли», — подчеркнула Лысенко. Подтверждающие выписки по счетам, а также справки о налогах на доходы физических лиц она также просила приобщить к материалам дела. Правда, отметила — по месту бывшей работы ответчицы данные о ее доходах за 2013-й почему-то предоставить не смогли, только за 2014—2017-е.

Адвокат пояснила, что законом не запрещено копить деньги хоть всю жизнь, что и делали ее доверители

Также в речи адвоката прозвучали сведения о трех денежных переводах от сестры ответчика на общую сумму 600 тысяч рублей и полученном семьей наследстве после смерти родителей.

Председательствующая судья поинтересовалась — по какой причине защита настаивает на приобщении документов с 2013 года, если претензии прокуратуры связаны с тремя последними годами по декларациям 2016—2019? Адвокат пояснила, что законом не запрещено копить деньги хоть всю жизнь, что и делали ее доверители:

— Мы просто показали, что накопления у этой семьи были. Никаких нетрудовых доходов они в этот период не получали, и, соответственно, никакой коррупционной составляющей с их стороны не было. Была возможность откладывать деньги.

Старший помощник прокурора Приволжского района Айдар Ахметзянов против приобщения доказательств не возражал. Кроме того, он поддержал мнение о необходимости привлечь к делу в качестве третьего лица покупателя того самого «Мерседеса»: «В зависимости от установленных обстоятельств могут быть затронуты его права».

Суд постановил привлечь к рассмотрению дела и покупателя, и МВД Татарстана, сотрудники которого выявили, проверили и направили в прокуратуру данные о несоответствии расходов и доходов своей коллеги. Также было решено направить запрос о доходах ответчиков уже не по месту работы, а в налоговую. В итоге процесс был отложен.

Старший помощник прокурора Приволжского района Айдар Ахметзянов против приобщения доказательств не возражал

Первого татарстанца «раскулачили» в 2016-м

После заседания выяснилось, что защита пригласила на процесс и свидетеля — дядю ответчика, в прошлом высокопоставленного офицера МВД. Последний сейчас занимает пост в здравоохранении и уверяет, что именно он в свое время предложил приобрести иномарку представительского класса. До его допроса суд дойти просто не успел.

Ответчица уточнила «Реальному времени», что уволилась по собственному, поскольку впредь не могла работать по суточному графику. С ее слов, впервые декларацию ей пришлось заполнять уже в декретном отпуске, никакого опыта не было. «Не знаю, почему они говорят, что я неоднократно меняла объяснения, если я писала его всего один раз», — добавила женщина.

По словам адвоката, сумма доходов и сбережений ее клиентов была больше той, что насчитали проверяющие минимум на миллион. Она также считает — проверка была очень поверхностной и какой-то спешной. Да и должность оперативного дежурного отдела полиции низковата для высоких коррупционных рисков...

На вопрос «Реального времени» — зачем же уверенным в своей правоте людям потребовалось продавать «Мерседес» — адвокат ответила так: «Люди боятся просто. На машину был получен кредит на 1 млн рублей, закрыли его с процентами, а еще займ у родственника брали в 2,5 млн рублей, а деньги ведь отдавать надо...»

Заметим, за последние годы это уже третий в Татарстане иск о «раскулачивании» за неподтвержденную разницу в доходах и расходах.

Советский райсуд Казани ограничился «конфискацией» одной машины, установив, что расхождение в доходах и расходах Дрожжина составило всего 241 тысячу рублей

В 2016-м Казанская природоохранная прокуратура требовала обратить в доход государства однокомнатную квартиру за 2,5 млн и две иномарки Nissan, приобретенные в 2014-м семьей экс-начальника отдела правового обеспечения Росприроднадзора Андрея Дрожжина. Советский райсуд Казани ограничился «конфискацией» одной машины, установив, что расхождение в доходах и расходах Дрожжина составило всего 241 тысячу рублей. Верховный суд РТ с этим согласился.

В 2019-м тот же Советский райсуд Казани отказал в схожем иске прокурору Татарстана Илдусу Нафикову, который просил прекратить право собственности сотрудницы управления федерального казначейства на имущество за 9,6 млн рублей, которые та заработать не могла. Судами установлено, что трехкомнатную квартиру и стояночное место госслужащая купила на деньги от своего хорошего знакомого с годовым доходом в 44 млн рублей.

Каким будет решение Приволжского райсуда по иску к многодетной семье экс-сотрудницы полиции, расскажет «Реальное время».