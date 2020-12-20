Юлия Якубовская: «Когда пациенты выписываются и машут тебе ручкой — знаете, как душа поет?»

Как устроена работа старшей медсестры в гастроэнтерологии РКБ

Фото: Максим Платонов

Юлия Якубовская работает в гастроэнтерологическом отделении меньше 2 лет, но в РКБ прошла большая часть ее сознательной жизни. Здесь, в роддоме РКБ, она родилась, сюда же пришла работать санитаркой сразу же после школы, здесь она постигала азы профессии медицинской сестры и училась, здесь работала медсестрой (в том числе старшей) в поликлинике. Сейчас она, молодая, активная и очень деятельная, руководит штатом медсестер в отделении гастроэнтерологии. Сегодня в тематической рубрике «Реального времени» — ее личный и профессиональный портрет.

«Даже не обсуждалось, куда пойду учиться»

Юлию Александровну связывает с РКБ Татарстана не только собственная профессия. Ее мама всю жизнь проработала здесь сестрой-хозяйкой. Юля даже родилась здесь — как раз тогда открылся роддом РКБ. И, как рассказывает она сама, свой профессиональный путь выбрала еще ребенком:

— Даже не обсуждалось, куда я пойду учиться после школы — знала с детства, что буду работать в медицине. После школы поступила на вечернее отделение медицинского колледжа, а пока училась — работала в РКБ санитаркой. Потом, в 2003 году, получила диплом, а в 2004 пришла в поликлинику РКБ медсестрой и поступила на заочное отделение медицинского университета — училась на высшее сестринское дело.

Как рассказывает она сама — училась с удовольствием. И даже работая санитаркой в РКБ сразу после школы, еще совсем юной девочкой, не испытывала страха или брезгливости. В те годы ей выпадало и работать в оперблоке, и видеть, как проходят операции. Как признается сама Юлия, она старалась все посмотреть, «везде залезть», ей все было интересно. Возможно, эта любознательность и жажда к знаниям помогала на всех этапах: колледж девушка окончила с красным дипломом, да и в институте проблем с учебой не было.

Уже окончив вуз и работая в поликлинике, Юлия вышла замуж, родила ребенка, а по выходу из декретного отпуска ей предложили исполнять обязанности старшей медсестры. После 3 лет этой работы в поликлинике ей предложили стать старшей медсестрой здесь, в отделении гастроэнтерологии. Юлия Александровна говорит, что сомнений не было:

— Может быть, во мне увидели способность руководить, собрать, скомпоновать, дать, отчитаться, порядок навести, что-то сделать. Все-таки у руководства должно быть чутье на такие вещи. А я не выбирала, где будет хуже, а где — лучше. Новая работа меня не пугала. Предложили — и я пошла. Меня здесь очень хорошо приняли, у нас замечательная заведующая, всему меня научила.

Главное, что обращает на себя внимание в характере Юлии — деятельность, активность и уравновешенность. Эта молодая, красивая и улыбчивая женщина внушает уверенность: у нее все под контролем.

Я не выбирала, где будет хуже, а где — лучше. Новая работа меня не пугала. Предложили — и я пошла

«Без медицинской сестры работа врача невозможна»



В обязанности Юлии Якубовской входит поддержание порядка во всем отделении. Под ее началом — штат медсестер и уборщиц, она работает в тесной связке со всеми докторами отделения. Коллеги отзываются о ней неизменно хорошо. И все отмечают одно и то же: старшая медсестра очень человечная, добрая и тактичная, и при этом у нее железный порядок во всех делах.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением РКБ Альфия Одинцова рассказывает:

— Надо сказать, что Юлия Александровна, несмотря на свою молодость, имеет достаточный трудовой стаж — за ее плечами много лет работы в поликлинике. И когда ей предложили работать здесь, она очень волновалась. Все-таки она очень ответственный человек, и конечно же, задавала себе вопрос, справится ли. Но кроме того, что она умница и красавица, с любовью и уважением относится к людям (что очень важно в нашей работе!), она высокопрофессиональная медицинская сестра. Юлия Александровна знает все регламенты, по которым надо работать. Она высокоорганизованная, и за свой рабочий день успевает сделать огромный объем работы. Все документы у нее в идеальном порядке, она никогда не ленится работать с больными. Смогла найти общий язык не только с докторами, но и с сестрами — а это очень важно, ведь руководить — это серьезный труд. Плюс у нее в подчинении штат санитарок. А вы знаете, как она искала санитарок? Развесила объявления в районе на столбах — и быстро подобрала людей. При этом очень сложно закрыть эту вакансию, во многих отделениях не хватает уборщиц. Юлия Александровна справилась с этой задачей. Она решает вопросы обучения сестер, ведет все журналы, собирает все подписи… Словом, я за ней как за каменной стеной. Если честно, я даже не мечтала о том, что мне лично не нужно будет заниматься бумажными вопросами.

Кроме ответственности и высокой квалификации, Альфия Харисовна отмечает высокую обучаемость своей старшей медсестры. Дело в том, что гастроэнтерология — одна из самых обширных областей терапии, поскольку охватывает всю пищеварительную систему, начиная с ротовой полости и заканчивая печенью и кишечником. А с учетом того, что в задачи медсестры входит и разбираться в патологии этих заболеваний, и знать препараты, и понимать все процессы, происходящие с пациентами — Юлии, пришедшей сюда из поликлиники, пришлось за короткое время освоить огромный объем новых знаний.



Я за ней как за каменной стеной. Если честно, я даже не мечтала о том, что мне лично не нужно будет заниматься бумажными вопросами

— За весь лечебный процесс отвечает врач, — объясняет нам заведующая отделением. — А вот правильно и вовремя объяснить пациенту, проконтролировать, чтоб он принял препарат, провести ряд процедур, подготовить человека к обследованию — все это на медсестре. Сестры тоже должны знать патологию на своем уровне. А она быстро все освоила, вошла в работу. Она вообще умница. Иногда смотришь на таких сестер — и думаешь: закончила бы вуз, проучилась бы дальше — получилась бы прекрасный доктор… С другой стороны, хорошие сестры тоже нужны. Ведь без медицинской сестры работа врача невозможна.

Кстати, сама Юлия на вопрос о том, не возникало ли у нее желания стать врачом, отвечает:



— Наверное, не было. Все складывалось так, как я и хотела.

«В обиду не дам никого ни перед кем!»

На вопрос о том, как складывались отношения с подчиненными, Юлия с благодарностью отвечает, что в отделении ее приняли очень хорошо.

— У нас здесь работают очень опытные, замечательные медсестры. А о том, легко ли руководить… Я всегда стараюсь донести до них, чтобы у них было понимание: я ведь не просто здесь за столом сижу. Всегда прибегу на помощь. Напечатаю, расклею, журнал подготовлю, растворы поменяю, все покажу и расскажу. Сестрам в отделении очень нужна поддержка, у них ведь огромное количество работы. Поэтому, чтобы их не отвлекать — я пойду и сделаю любую рядовую процедуру. Всегда им говорю: «Вы меня только позовите и скажите». Я вообще думаю, что здесь, в кабинете, выполняю руководящую, административную функцию, а выходя в отделение, я должна быть на равных с ними. И они всегда знают: я всегда, везде поддержу, защищу, в обиду не дам никого ни перед кем!



Я за справедливость, — говорит она. — Чтобы все работали поровну. Дежурство в праздники составляем по скользящему графику — чтобы все дежурили по очереди

К слову, стремление к организации коллектива возникло у Юлии еще в колледже: она была старостой группы.

Конфликтов за время работы ни сама Юлия, ни ее коллеги не припомнят. Она говорит, что скандалом, нервами и криками ничего не добьешься — ни на работе, ни дома. Поэтому спокойно рассуждает: даже если возникает какая-то накладка, нужно выждать время, чтобы все успокоились, и потом уже спокойно решить все возникающие вопросы.



Один из скользких моментов в работе старшей медсестры — составление рабочего графика.

— Я за справедливость, — говорит она. — Чтобы все работали поровну. Дежурство в праздники составляем по скользящему графику — чтобы все дежурили по очереди. Например, в этом году на новогоднюю ночь выпадало дежурство у той же сестры, которая работала на прошлый Новый год. Я предложила девочкам сделать по справедливости и сменить ее. И никто не отказывался, мы все умеем договариваться. Главное — относиться ко всему спокойно и честно.

Корреспонденты «Реального времени» улучили момент в отделении и поговорили с сестрой-хозяйкой отделения Натальей Поляковой о ее начальнице:

— Нам очень нравится с ней работать. Она человек такой — всем помогает, всех понимает. Очень хороший руководитель, собрала нам коллектив — знаете, как уборщицы раньше уходили? А она сохранила многих, уговаривала, делала как лучше. Большое дело сделала! С ней многие советуются по разным вопросам. А еще она всех сплотила — мы сейчас даже обедаем вместе с ней (при прежней старшей медсестре такого не было!). Она и по строгости молодец, порядок большой в отделении. В общем, мы ее любим. Хорошая она у нас!

Нам очень нравится с ней работать. Она человек такой — всем помогает, всех понимает. Очень хороший руководитель

«Было тяжело, но меня очень поддерживали мама и муж»

В отделении Юлия Якубовская собранная и деятельная. Стремление к порядку в делах и документах, идеальный уют в рабочем кабинете, мягкие обходительные манеры — видно, что перед тобой профи. Но одновременно подмечаешь в ней и обаяние молодой женщины, смешливость, легкую стеснительность — и сразу возникает вопрос: а как совмещается нелегкий график медика с семьей?

— А дома вы такая же ревнительница порядка?

— Нет, здесь я более строгая, — улыбается Юлия Александровна. — Дом и работу я, конечно, разделяю. Стараюсь приходить домой — и быть мамой, женой и дочерью. Сейчас даже когда мне звонят по работе — я стараюсь уйти в другую комнату и разговаривать там. Единственное, что накладывает дома профдеформация — стремление к здоровому питанию. Стараюсь кормить семью правильно — не очень строго, конечно, но все же. Работа в гастроэнтерологии все-таки накладывает свой отпечаток.

— Ну хорошо, дома вы не медсестра. А на улице если кому-то надо помочь?

— Конечно, помогу. И случаи такие бывают. Буквально месяц назад на остановке мужчина упал. Сразу люди подскочили, и я тоже. Вызвали скорую. Мне кажется, любой человек подойдет в такой ситуации, вне зависимости от того, давал ли он клятву Гиппократа. Даже иногда в кустиках лежит кто-то пьяненький — подойдешь, потрясешь его, послушаешь, дышит или не дышит. Может, он и не пьяный, а инфаркт у него… Я мимо не пройду, нельзя так.

— График у вас сложный? Как его воспринимают ваши близкие?

— Когда я пошла работать старшей медсестрой, сыну не было и 3 лет. Естественно, на работе приходилось задерживаться. Тогда было тяжело, но меня очень поддерживали мама и муж. И сейчас тоже поддерживают. Ведь как бы ты прекрасно ни соображала, как бы ты ни работала — все равно время от времени нужно задержаться. В первые полгода здесь я допоздна была в отделении, потому что все для меня было новое. Ведь поликлиника и стационар по структуре очень сильно отличаются. И когда там я стала старшей медсестрой — для меня не было ничего нового, в поликлинике я все знала. А тут… Тяжеловато было. Да и сейчас тоже раньше 5—6 часов вечера уйти не получается. А прихожу я в отделение к семи — к половине восьмого. Ребенка в школу — сама быстренько сюда бегу.

— А как вы отдыхаете?

— Бисером вышиваю. Если время, конечно, есть. Это очень успокаивает. Много занимаюсь с ребенком — уроки, стараемся погулять вместе каждый день. Ему уже 10 лет, и в этом возрасте ребенок, конечно, требует внимания.

— Никогда не возникало чувства вины за то, что из-за работы остается меньше времени на ребенка?

— Возникало. Он даже сам мне об этом говорит — «опять поздно пришла»... Благо, моя мама — мудрая женщина, она живет с нами и умеет эту обиду сгладить.

Когда я пошла работать старшей медсестрой, сыну не было и 3 лет. Естественно, на работе приходилось задерживаться. Тогда было тяжело, но меня очень поддерживали мама и муж. И сейчас тоже поддерживают

«Ты живешь жизнью пациентов, все про них знаешь»

Медсестра — тот медицинский работник, на которого ложится основное бремя общения с пациентами. А гастроэнтерология республиканской клинической больницы — сложное отделение, сюда привозят больных со сложными случаи. Как говорят и заведующая, и старшая медсестра, здесь редкость пациент с язвой желудка или тем более гастритом. Большая часть пациентов страдает заболеваниями печени, поджелудочной железы, язвенными колитами — словом, больным тут нелегко. Юлия Александровна говорит:

— В поликлинике другая система работы с пациентами была. Там он пришел и ушел — а здесь живет неделями. И ты живешь жизнью пациентов, все про них знаешь. Переживаешь за них, конечно. Когда они выписываются и машут тебе ручкой — знаете, как душа поет? Честно!

— Если пациент возвращается? Как вы лично на это реагируете? Есть у вас эмоциональная вовлеченность?

— Смотря как возвращается. Ведь часто они снова ложатся к нам, не потому что им стало хуже, а для контроля — например, раз в год им нужны лечебные процедуры и обследование. Тут стараешься не особенно углубляться в каждую историю — это все-таки людская боль. Это тяжело. Но, конечно же, есть вовлеченность. За них за всех переживаешь.

— А если узнаете о пациенте грустные новости?

— Чувствуешь печаль. Не можешь не думать: «Такой молодой! Да как, откуда, за что?» Это очень неприятно. И наверное, самое неприятное в нашей работе — когда пациенты уходят. Такое случается редко, но все же случается, это жизнь, а мы — все-таки медики.

— Медсестра постоянно работает с пациентом. И когда человек болен, ему плохо — он же может быть капризным, резким. Как медсестры реагируют, не обижаются?

— У нас девочки работают в отделении много лет, и знают все такие проявления. И они не обижаются ни на что. Сестры у нас умницы — они всегда с душой к пациентам. И так, и сяк, и погладят их, и по-татарски с ними поговорят… Стараются сгладить, смягчить их страдание. Какие уж тут могут быть обиды. Вы знаете, ко мне ни разу никто не подошел и не пожаловался, что кто-то не так ответил кому-то из пациентов. В основном все благодарят и улыбаются. Сейчас, конечно, улыбок не видно из-за масок. Бывают, конечно, тяжелые дежурства для девочек. Но они окрепнут после дежурства, отдохнут — и все снова хорошо. Раз ты пришел в эту работу — в медицину — по-другому никак!

— А благодарность вы чувствуете?

— Конечно. Все пациенты при выписке благодарят. У нас замечательные доктора, замечательная заведующая. На 8 Марта, на Новый год — в отделении всегда цветы. Пациенты нас не забывают и после выписки. И даже сейчас, когда в отделение не пускаем — они звонят с проходной, мы спускаемся и они приносят цветы.

Бывают, конечно, тяжелые дежурства для девочек. Но они окрепнут после дежурства, отдохнут — и все снова хорошо. Раз ты пришел в эту работу — в медицину — по-другому никак!

«Время пролетает на одном дыхании»

День старшей медсестры начинается в отделении в половине восьмого утра. В ее обязанности входит контроль за всей рутинной работой медсестер: пятиминутки, движение препаратов, выписка, назначение стола пациентам, график приема медикаментов по назначению врачей, организация подготовки пациентов к обследованиям, уход за ними, а иногда — и «добыча» препаратов, если их нет в отделении (спуститься в аптеку, например). Сейчас к этой работе добавляется еще и труд в буферной зоне — коронавирусные ограничения в РКБ, конечно же, действуют. Юлия рассказывает:

— Сейчас мы принимаем больных через буфер. И еще я осталась одна на два отделения — наше и проктологическое. Просто часть девочек как самых опытных забрали в инфекционный госпиталь. Но мы справляемся. Туда сбегаешь, сюда сбегаешь — время до вечера пролетает на одном дыхании. Наверное, так все быстро в темпе проходит из-за того, что атмосфера в отделении отличная. Я на девочек всегда могу положиться. Например, РКБ нам постоянно дает возможность учиться, и когда мне нужно отлучиться на учебу, медсестры в отделении всегда меня прикроют. Они четко знают свою работу, все отлично подготовленные, исполняют мои обязанности. А еще студенты приходят к нам на клиническую практику. Девочки их учат.

Медсестра всегда должна учиться — наша героиня рассказывает, что это происходит в течение всей жизни. Например, сейчас она проходит курс по бережливому производству, а когда он закончится — должна будет внедрить этот процесс в отделении и научить ему остальных. Но своим главным наставником сейчас она называет заведующую отделением, Альфию Одинцову:

— Наша заведующая — замечательный человек. Я очень многому у нее научилась. Она очень мудрая женщина, может мгновенно успокоить, много советов дает. Всегда все по полкам разложит, с пациентами очень четко всегда разговаривает. Она нас всех учит. Может в любой момент поймать кого-то из нас и проэкзаменовать неожиданно: «Так, расскажи мне неотложку такую-то. Аллергическая реакция — что будешь делать? Как мы моем руки?" И мы, как стихотворение, должны ей всегда инструкцию рассказать, чтоб от зубов отскакивало.

Наша заведующая — замечательный человек. Я очень многому у нее научилась. Она очень мудрая женщина, может мгновенно успокоить, много советов дает. Всегда все по полкам разложит, с пациентами очень четко всегда разговаривает. Она нас всех учит

«Коронавирусом не болела, но не боюсь»

Когда в РКБ открывали ковидный госпиталь и организовывали буферную зону, серьезная часть работы легла на плечи медсестер, и в особенности — старших медсестер отделений, которые умеют организовывать работу и знают регламенты. Работу пришлось перестроить довольно серьезно. Юлия рассказывает:

— Главной медсестре ставили задачу — и мы, конечно, тут как тут. Сейчас время сложное, и нет такого, что ты старшая медсестра гастроэнтерологии — и работаешь только тут. Надо помочь где-то — пойдешь и поможешь. И все к этому относятся с пониманием. Потому что нужно. Потому что время такое.

— В «красную зону» сами выходили?

— Пока нет. Но если скажут, что надо поменять там кого-то, помочь — естественно, пойдешь. Сама коронавирусом не болела, но не боюсь. И если даже заболею, то думаю, что все будет нормально. Больше боюсь за маму, она все-таки немолодая уже. Но я ее предупредила, чтоб при любых непонятных ощущениях сразу же мне сказала. Некоторые пациенты, которые к нам ложатся, уже переболели. Мне кажется, сейчас, когда уже столько месяцев прошло, первоначальная паника схлынула, все немного успокоились. Все знают, что делать, и поэтому у нас, у медиков, страха уже нет.

— А сначала, когда начался карантин — был?

— У нас тогда вообще отделение закрыли. Мы все ушли на карантин, на самоизоляцию на две недели. Вначале было очень страшно лично для меня, поэтому я уехала на дачу жить отдельно от мамы и от ребенка. А сейчас я более или менее успокоилась.

— Никогда не хотелось все бросить, уйти, сменить работу?

— Ни разу такого не было, чтобы я задавала себе вопрос «Почему я пришла сюда работать?» Эмоциональные всплески бывают — мы все живые люди. Но «уйду из медицины» — такого никогда не было. Я почему-то к этому очень легко пришла. Меня мама к этому подвела, я все это видела в детстве, и не представляю себя кем-то иным.

Я горда быть здесь, именно в РКБ, ведь это главное лечебное учреждение республики. Мне приятно, что меня заметили, увидели, в меня поверили. Глаза боятся, руки делают. И самой себе каждый день доказываешь — я все смогу, у меня получится!

— За что вы любите свою профессию?

— Мне кажется, работу свою я люблю за все. Я ни разу не пришла на работу с отчетливым нежеланием сюда идти. Я горда быть здесь, именно в РКБ, ведь это главное лечебное учреждение республики. Мне приятно, что меня заметили, увидели, в меня поверили. Глаза боятся, руки делают. И самой себе каждый день доказываешь — я все смогу, у меня получится!

