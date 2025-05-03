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Российские полицейские автомобили получили номерные знаки с флагом России

13:31, 03.05.2025
Российские полицейские автомобили получили номерные знаки с флагом России
Фото: Мария Зверева

Автомобили полиции в России начали получать новые номерные знаки с нанесенным на них российским флагом. Фотографии новых номеров, размещенные на специализированном сайте PlatesMania, подтверждают вступление в силу соответствующих изменений.

Как сообщалось ранее, наличие флага России на регистрационных знаках основных типов стало обязательным с 1 января 2025 года. Флаг с триколором располагается в правом нижнем углу номерного знака.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану сообщила об усилении контроля за водителями транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками.

Рената Валеева

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