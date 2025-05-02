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Rockstar Games перенесла релиз GTA VI на май 2026 года

15:50, 02.05.2025
Rockstar Games перенесла релиз GTA VI на май 2026 года
Фото: Реальное время

Издатель компьютерных игр Rockstar Games объявил о переносе выхода Grand Theft Auto VI на май 2026 года.

Ранее планировалось выпустить игру во второй половине 2025 года.

В заявлении компании отмечается, что дополнительное время требуется для обеспечения высокого качества проекта, соответствующего ожиданиям игроков.

Матвей Гавриков

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