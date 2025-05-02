Лениногорский суд взыскал с дроппера 149 тыс. рублей ущерба пенсионерки

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Сармановского района добилась возврата денежных средств жительницы района, похищенных мошенниками.

С января 2022 года по 13 июня 2023 года неустановленные лица под предлогом инвестиций похитили у 64-летней женщины более 2 млн рублей. В ходе расследования был установлен владелец счета, на который она перевела 149 тыс. рублей, пытаясь вывести 5 млн долларов из зарубежного банка.

Ленинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с жителя Лениногорска сумму неосновательного обогащения. Решение вступило в силу. Ведутся мероприятия по установлению других участников преступления.

Напомним, что правительство России разрабатывает поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие введение уголовной ответственности для дропперов.

Матвей Гавриков