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Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов

07:00, 03.05.2025

Возможен небольшой и умеренный дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Возможен небольшой и умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +8 градусов. Днем ожидается от +10 до +15 градусов.

Галия Гарифуллина

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