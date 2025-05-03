За ночь силы ПВО уничтожили 170 беспилотников над регионами России

Фото: Татьяна Демина

В течение прошедшей ночи, с 22.00 до 05.00, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны.

Основная часть БПЛА была сбита над территорией Крыма (96 аппаратов) и Краснодарского края (47 аппаратов). Также девять беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, восемь — над Брянской областью, восемь — над Курской областью и два — над Белгородской областью.

Кроме того, дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря были уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД».

Минобороны также сообщило, что в период с 02.00 до 05.00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.

Накануне уничтожили 121 беспилотник.