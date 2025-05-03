За ночь силы ПВО уничтожили 170 беспилотников над регионами России
В течение прошедшей ночи, с 22.00 до 05.00, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны.
Основная часть БПЛА была сбита над территорией Крыма (96 аппаратов) и Краснодарского края (47 аппаратов). Также девять беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, восемь — над Брянской областью, восемь — над Курской областью и два — над Белгородской областью.
Кроме того, дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря были уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД».
Минобороны также сообщило, что в период с 02.00 до 05.00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.
Накануне уничтожили 121 беспилотник.
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