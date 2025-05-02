Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали серебро в Суперфинале Кубка мира
Спортсмены РСШОР «Акватика» Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали серебряными призерами Суперфинала Кубка мира по синхронным прыжкам с вышки 10 метров. В финале они набрали 426,69 балла.
Международный турнир объединил лучших прыгунов с высоты.
Напомним, что со 2 по 4 мая в Пекине проходит суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду. В составе сборной России выступает спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер, который заявлен в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Русланом Терновым.
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