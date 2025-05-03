В Казани из-за марафона изменится схема движения троллейбусов
В связи с проведением в Казани Международного легкоатлетического марафона 3 и 4 мая будет изменена схема движения ряда троллейбусных маршрутов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
3 мая (суббота) с 06:00 до 11:00:
- движение троллейбусных маршрутов №3, 5, 6, 7, 8, 12 будет изменено;
- движение троллейбусного маршрута №2 будет закрыто.
4 мая (воскресенье) с 04:00 до 15:00:
- будет изменена схема движения троллейбусных маршрутов №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12;
- троллейбус №1 будет курсировать по сокращенному маршруту от Горьковского шоссе до станции метро «Козья Слобода»;
- движение троллейбусного маршрута №2 будет закрыто до окончания марафона.
Напомним, в связи с проведением «Казанского марафона — 2025» 3 мая с 05:00 до 15:00 будет ограничено движение, парковка и стоянка транспортных средств на ряде улиц Казани.
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