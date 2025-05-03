В Казани из-за огромной лужи затруднено движение на перекрестке Баруди — Серова — Восход

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на перекрестке улиц Галимджана Баруди — Серова — Восход образовалась крупная лужа, затрудняющая движение транспорта и пешеходов. Госавтоинспекция Казани обратилась к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными на данном участке дороги.

Автомобилистам рекомендуется избегать проезда через проблемный перекресток и выбирать альтернативные маршруты объезда.

Причины появления скопления воды пока не установлены. На место происшествия направлены аварийные службы для выяснения обстоятельств и устранения проблемы.

Сегодня утром, 3 мая, в Казани возникли технические неполадки. В результате этого не работает 12 светофоров на ряде оживленных перекрестков города. Подробнее — в материале.

Рената Валеева