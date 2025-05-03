В Казани иностранец предстанет перед судом по обвинению в гибели рабочего на стройке

Фото: Максим Платонов

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следкома России по Татарстану.

По версии следствия, обвиняемый, работавший бригадиром подрядной организации на строительстве жилого комплекса на улице Портовой, неофициально принял на работу своего 29-летнего земляка. При этом, будучи ответственным за организацию охраны труда, он не обеспечил место проведения работ средствами коллективной защиты, в том числе от падения с высоты.

Трагедия произошла 18 февраля 2025 года. Нанятый бригадиром рабочий сорвался с третьего этажа строящегося здания, которое не было ограждено и не обозначено знаками безопасности. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева