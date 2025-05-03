Задержка рейса из Шарм-эль-Шейха оставила казанцев «застрявшими» в Египте
Пассажиры рейса UJ 7371 египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Казань, столкнулись со значительной задержкой вылета.
Согласно данным онлайн-табло казанского аэропорта, рейс, запланированный на 05.20 утра, был перенесен на более позднее время. Изначально самолет должен был прибыть в Казань рано утром, однако по неизвестным причинам, время прибытия было перенесено на 19.25.
Причины задержки рейса не сообщаются.
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