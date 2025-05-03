В России за сутки потушен 41 лесной пожар, продолжается борьба с огнем в 7 регионах

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За прошедшие сутки в России был ликвидирован 41 лесной пожар в 20 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 43 лесных пожаров, охвативших 7 регионов.

В тушении огня задействовано 1996 человек, 313 единиц техники и 11 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 30 воздушных судов.

Значительную помощь в тушении лесных пожаров оказывают работники Федеральной Авиалесоохраны и региональных Авиалесоохран из Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии и Бурятии. В частности, 813 специалистов направлены в Забайкальский край, а 52 — в Курганскую область для контроля над ситуацией.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в одном регионе. Особый противопожарный режим действует в 53 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 81 регионе.

По данным ведомства, оперативность тушения лесных пожаров с начала года составила 76,2%.

Рената Валеева