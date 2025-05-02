Милонов предложил запретить продажу одноразовых мангалов
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Минприроды России Александру Козлову с предложением изъять из свободной продажи одноразовые мангалы и другие одноразовые приспособления для приготовления пищи на природе. Копия документа имеется в распоряжении RT.
По мнению парламентария, массовое использование таких изделий наносит серьезный ущерб окружающей среде. Милонов подчеркнул, что после отдыха на природе граждане зачастую оставляют значительное количество неразлагаемого мусора, особенно в прибрежных зонах. При этом он отметил, что дешевые одноразовые мангалы, стоимостью 200—300 рублей, чаще всего становятся источником сезонного загрязнения.
В обращении Милонов попросил содействовать вытеснению одноразовых изделий из продажи в пользу многоразовых альтернатив, не вредящих экологии.
Кроме того, депутат предложил местным властям оборудовать на курортных территориях специальные стационарные площадки для пикников, оснащенные мангалами, столами и контейнерами для мусора.
Ранее Милонов выступил с инициативой обязать пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности проходить обучение ПДД перед арендой устройств через мобильные приложения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.