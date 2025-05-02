В Казани на 9 Мая изменится движение общественного транспорта

Фото: Максим Платонов

В Казани в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы, временно изменятся схемы движения общественного транспорта. Ограничения будут вводиться в центральной части города в несколько этапов: с 19.00 до 22.00 3 мая, с 15.30 до 22.00 7 мая, с 18.00 до 22.00 8 мая и с 00.00 9 мая до 00.00 10 мая. Об этом сообщает мэрия Казани

В указанные периоды движение транспорта будет закрыто на площади Тысячелетия, улице Ташаяк, Кремлевской набережной, улицах Декабристов, Лево-Булачной, Право-Булачной и другим прилегающим участкам. Изменения затронут маршруты автобусов №6, 15, 29, 75, а также автобусов №2, 5, 23, 35, 35а, 47, 56, 74, 91 и троллейбусов №2 и 7.

Троллейбус №2 прекратит движение с 5 по 7 мая после 16.00, 8 мая — с 15.00, а 9 мая полностью прекратит работу. Троллейбус №7 проследует по маршруту: улица Халитова — Речной порт. С 11.00 до 16.00 9 мая из-за перекрытия улицы К. Маркса изменятся маршруты автобусов №10а, 28, 30, 35, 54, 91 и троллейбусов №3, 5, 7.

Ранее сообщалось о введении временных ограничений движения транспортных средств в преддверии празднования Дня Победы.

Матвей Гавриков