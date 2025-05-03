Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 15 пожаров

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за сутки, 2 мая, зарегистрировали 15 пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. В результате пожаров пострадали два человека.

Помимо выезда на пожары, спасатели совершили 13 выездов по ложным вызовам, а также семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Трижды пожарные подразделения привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что происшествий на водных объектах в этот день не зафиксировано.

В связи с сохраняющейся пожароопасной обстановкой в Татарстане до 11 мая действует особый противопожарный режим.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан напоминает о строгом соблюдении требований пожарной безопасности. За нарушение данных требований в период действия особого режима предусмотрены значительные штрафы. Для граждан штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для предпринимателей без образования юридического лица — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

Рената Валеева