В первом квартале 2025 года в Татарстане выращено 102 тыс. тонн скота и птицы

Фото: Максим Платонов

Животноводческая отрасль Татарстана показала значительный рост прибыльности в первом квартале 2025 года, несмотря на сокращение поголовья крупного рогатого скота. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.

За первые три месяца года от реализации сельхозпродукции получено 47,6 млрд рублей, из которых 35,8 млрд рублей приходится на животноводство. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, выручка от реализации молока составила 19,8 млрд рублей, а от продажи скота и птицы — 13,2 млрд рублей.

По состоянию на 1 апреля, в сельхозформированиях республики насчитывается более 592 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 3% меньше, чем в 2024 году. Однако поголовье свиней увеличилось на 3%, а птицы — на 2%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Несмотря на снижение поголовья КРС, хозяйства республики надоили 455 тыс. тонн молока, что на 5% больше, чем в прошлом году (плюс 22 тыс. тонн). Лидерами по приросту надоев стали Атнинский, Мамадышский, Мензелинский и Кукморский районы, на которые приходится 90% всего прироста. В то же время 14 районов демонстрируют отрицательные показатели.



В первом квартале 2025 года в Татарстане выращено 102 тыс. тонн скота и птицы, что на 2% больше, чем в прошлом году. Однако 23 муниципальных района допустили снижение объемов. Наибольшее снижение зафиксировано в Тукаевском районе (минус 1565 тонн, в основном по мясу птицы), Нижнекамском (минус 634 тонны) и Нурлатском (минус 208 тонн).

Докладчик отметил, что 33 района демонстрируют среднесуточные привесы в животноводстве выше среднереспубликанского показателя, в частности Кукморский, Мамадышский, Сабинский и Алькеевский районы. В то же время в Лениногорском, Черемшанском, Бавлинском, Лаишевском, Менделеевском и Спасском районах привесы остаются ниже среднего уровня по республике.

Приоритетной задачей остается обеспечение животноводства кормами. В текущем году необходимо заготовить более 3 млн 274 тыс. тонн сенажа, 3 млн 742 тыс. тонн силоса и 327 тыс. тонн сена, что составляет в среднем 40 ц.к.ед. на 1 условную голову.

Рената Валеева