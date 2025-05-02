Кудерметова и Мертенс вышли в финал турнира WTA 1000 в Мадриде

Фото: Динар Фатыхов

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элиз Мертенс стали финалистками турнира категории WTA 1000 в Мадриде в парном разряде. В полуфинале они обыграли белоруску Викторию Азаренко и американку Эшлин Крюгер со счетом 4:6, 6:4, 10:8. Матч продолжался 1 час 36 минут.

Это первое совместное выступление Кудерметовой и Мертенс с 2022 года. Ранее спортсменки выиграли три турнира WTA в парном разряде, включая итоговый турнир.

Их соперницы в финале определятся в матче между парами Анна Калинская — Сорана Кырстя (Россия/Румыния) и Елена Остапенко — Се Шувэй (Латвия/Тайвань).

Призовой фонд — более 8,9 млн долларов.

Матвей Гавриков