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Жительница Татарстана вернула 730 тысяч рублей компенсационной выплаты

19:00, 02.05.2025
Жительница Татарстана вернула 730 тысяч рублей компенсационной выплаты
Фото: Елизавета Пуншева

Спасское районное отделение судебных приставов ГУ ФССП России по Республике Татарстан получило исполнительный лист о взыскании более 730 тысяч рублей с местной жительницы.

Деньги были связаны с единовременной компенсационной выплатой, которую женщина получила при работе по контракту в медицинском учреждении одного из регионов России. Из-за семейных обстоятельств она досрочно уволилась, не отработав установленный срок, и Минздрав потребовал вернуть часть средств.

Чтобы избежать принудительных удержаний из зарплаты, должница добровольно погасила всю сумму до начала действий судебных приставов.

Матвей Гавриков

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