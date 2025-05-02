Жительница Татарстана вернула 730 тысяч рублей компенсационной выплаты

Фото: Елизавета Пуншева

Спасское районное отделение судебных приставов ГУ ФССП России по Республике Татарстан получило исполнительный лист о взыскании более 730 тысяч рублей с местной жительницы.

Деньги были связаны с единовременной компенсационной выплатой, которую женщина получила при работе по контракту в медицинском учреждении одного из регионов России. Из-за семейных обстоятельств она досрочно уволилась, не отработав установленный срок, и Минздрав потребовал вернуть часть средств.

Чтобы избежать принудительных удержаний из зарплаты, должница добровольно погасила всю сумму до начала действий судебных приставов.

Матвей Гавриков