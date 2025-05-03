Около 30,4% татарстанцев проголосовали за объекты для благоустройства в 2026 году

В Татарстане в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже проголосовали 123 тысячи 225 человек, что составляет 30,4% от общего плана. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Дамир Шайдуллин.

В этом году жителям республики предстоит выбрать приоритетные объекты для благоустройства из 283 общественных пространств (парки, скверы, набережные и т. д.) и 812 дворов. Голосование продлится до 12 июня.

Принять участие в голосовании можно на Портале государственных и муниципальных услуг Татарстана через сервис «Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ».

В прошлом году в голосовании приняли участие 421 806 жителей Татарстана.

Рената Валеева