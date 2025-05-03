Ушел из жизни известный татарский музыкант Рустем Утэй

Фото: Динар Фатыхов

Скончался известный татарский музыкант Рустем Утэй, о чем сообщила в социальных сетях его племянница Гульнара Утэй-Вяселева.

— Замечательный музыкант, бесконечно добрый и отзывчивый человек, внесший неизмеримый вклад в развитие современной эстрадной татарской музыки, поднявший ее на абсолютно новый профессиональный уровень. Не могу выразить словами боль от утраты. Покойся с миром, Музыкант! — написала Утэй-Вяселева.

Рустем Ибрагимович Утэй окончил Казанское музыкальное училище в 1962 году. После учебы он преподавал скрипку и сольфеджио в Старо-Кулаткинской музыкальной школе Ульяновской области, а в 1965 году переехал в Казань и преподавал по классу скрипки в ДМШ №15.

Наиболее значимым достижением в карьере Рустема Утэя стало создание в 1990 году оркестра Государственной телерадиовещательной компании «Татарстан», который он возглавлял в качестве художественного руководителя и бессменного дирижера. Впоследствии коллектив стал известен как Государственный эстрадно-симфонический оркестр РТ.

Рената Валеева