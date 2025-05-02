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Умер академик Святослав Медведев, бывший глава Института мозга человека РАН

16:00, 02.05.2025
Умер академик Святослав Медведев, бывший глава Института мозга человека РАН
Фото: Динар Фатыхов

На 75-м году жизни скончался известный исследователь мозга, академик Святослав Медведев.

Он возглавлял Институт мозга человека РАН с 1991 по 2017 год и создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии.

Святослав Медведев был сыном нейрофизиолога Натальи Бехтеревой.

Матвей Гавриков

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