Умер академик Святослав Медведев, бывший глава Института мозга человека РАН
На 75-м году жизни скончался известный исследователь мозга, академик Святослав Медведев.
Он возглавлял Институт мозга человека РАН с 1991 по 2017 год и создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии.
Святослав Медведев был сыном нейрофизиолога Натальи Бехтеревой.
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