Электросамокаты в России подешевели, а механические самокаты подорожали

Фото: Динар Фатыхов

Средняя цена электросамокатов в России снизилась за год на 3% и составила 13 765 рублей, следует из данных, предоставленных сервисом «Атол Онлайн» для РИА «Новости». В то же время стоимость механических самокатов увеличилась на 14% — до 5 587 рублей.

Аналитики отметили, что рост цен коснулся и других товаров для активного отдыха. Средняя стоимость велосипедов выросла на 11%, достигнув 19 451 рубля, а роликовые коньки подорожали на 9% — в среднем до 5 146 рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направит в Государственную думу законопроект, предписывающий заключать договор ОСАГО при аренде электросамокатов.

Матвей Гавриков