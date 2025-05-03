В Татарстане выполнено почти 50% плана по вводу жилья за год

Фото: Максим Платонов

В Татарстане план ввода жилья за год выполнен на 48%, что составляет 1 млн 570 тыс. кв. м, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Дамир Шайдуллин. По данным ведомства, введено 35 многоквартирных домов по линии коммерческого строительства общей площадью более 186 тыс. кв. м, что составляет 11% от годового плана.

По программе соципотеки годовой план выполнен на 43%. Из 35 запланированных к строительству домов сдано шесть общей площадью 69 тыс. кв. м. Наибольшее выполнение плана зафиксировано по линии ИЖС, где введено 1 млн 314,5 тыс. кв. м.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Что касается обеспечения жильем отдельных категорий граждан, то для детей-сирот заключен госконтракт на приобретение 37 жилых помещений с софинансированием из федерального бюджета.



Оформлены все 27 сертификатов для многодетных семей, имеющих пять и более детей, общей площадью квартир 2 тыс. 246 кв. м. Госжилфонд занимается подбором жилья для этой категории граждан.

Продолжается работа по подбору квартир для вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Рената Валеева