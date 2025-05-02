Зайцева: «Были бы рады, если бы Большунов выступал за Москву»
Ольга Зайцева, российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта и депутат Мосгордумы, высказалась на тему выступления трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за сборную Татарстана.
— Большунов в сборной Татарстана? Мы были бы рады, если бы за нас выступали такие именитые спортсмены, но они выбрали другие регионы. Но мы будем растить своих чемпионов, к тому же они у нас уже подрастают, — приводит слова Зайцевой «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Александр Большунов, представляющий Татарстан, одержал победу в марафоне на 70 км свободным стилем на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам. Гонка прошла в формате масс-старта в Мончегорске 13 апреля.
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