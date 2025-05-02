В Казани администратор мясокомбината оштрафована за нарушение санитарных правил

Фото: Михаил Захаров

В Казани бывшая администратор пищевого производства признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Как установлено следствием и судом, в 2024 году женщина работала администратором на предприятии по переработке и реализации мяса птицы.

В обязанности фигурантки входило соблюдение санитарных норм в помещениях для разделки и консервирования мяса. Однако она допустила многочисленные нарушения:

не обеспечила надлежащую дезинфекцию инвентаря,

допустила наличие насекомых в цехах,

а также хранение продуктов с истекшим сроком годности.

В результате проверки на предприятии была изъята продукция. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа.

Напомним, что недавно в Пестречинском районе Татарстана суд по материалам Управления Роспотребнадзора приостановил деятельность кафе «Сан Султан» в деревне Куюки на 60 суток. Такое решение принято после выявления серьезных нарушений санитарных норм и регистрации случаев кишечной инфекции у посетителей заведения.

Матвей Гавриков