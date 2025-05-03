Путин признался в желании «врезать кому-нибудь»
Президент России Владимир Путин признался, что испытывает желание «врезать кому-нибудь», однако успешно с ним борется. Откровенное признание прозвучало в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который выйдет на телеканале «Россия-1» 4 мая.
Отрывок из фильма, содержащий этот тезис, опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. В беседе с президентом он отметил его внешнюю хладнокровность и сдержанность, после чего спросил: «Неужели никогда не возникает желания врезать?»
— Всегда, я с этим живу. Но с этим борюсь, — ответил на это президент.
Документальный фильм посвящен 25-летию пребывания Владимира Путина у власти и будет показан 4 мая на телеканале «Россия-1».
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