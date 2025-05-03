«Бессмертный полк» пройдет в Вашингтоне впервые за шесть лет

Фото: Максим Платонов

В Вашингтоне 3 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на координатора проекта Анну Блоху.

По ее словам, мероприятие не проводилось в течение шести лет из-за пандемии и сложной политической ситуации. Власти санкционировали присутствие на акции 300 человек, но координатор ожидает меньшее число участников.

Акция начнется в парке Лафайет-сквер, который находится напротив Белого дома. Затем участники шествия пройдут до мемориала Второй мировой войны. Участие посла России в США Александра Дарчиева не ожидается.

Ранее президент Дональд Трамп установил 8 мая в США Днем Победы во Второй мировой войне. Он заявил о наибольшем вкладе американцев в борьбе с нацистской Германией.

Рената Валеева