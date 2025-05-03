«Клиника Нуриевых» сменила руководителя: основатель передал бразды правления сыну
В казанской «Клинике Нуриевых», специализирующейся на репродуктивном здоровье, сменился генеральный директор. Основатель учреждения, известный татарстанский врач-репродуктолог Ильяс Нуриев, передал управление бизнесом своему старшему сыну Ниязу Нуриеву, который ранее занимал должность главного врача.
Младший сын Ильяса Нуриева, Булат, занимает должность медицинского директора, а сын Наиля Нуриева, Саид, работает урологом в клинике.
Новый генеральный директор является репродуктологом, гинекологом-хирургом и специалистом по интимной пластике, получившим образование в КГМУ им. С.В. Курашова.
Сегодня клиника имеет филиалы в Казани, Ижевске, Кирове и Набережных Челнах и, по данным компании, помогла родиться 8 тысячам детей.
Подробнее — в материале «Реального времени» под названием «Бизнес-обзор: новые шефы ПТУ и «Клиники Нуриевых».
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