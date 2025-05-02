Суд приостановил работу кафе «Прага» в селе Песчаные Ковали на 60 суток
Лаишевский районный суд приостановил деятельность кафе «Прага» в селе Песчаные Ковали на 60 суток по материалам Управления Роспотребнадзора по Татарстану. Проверка выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
В ходе инспекционного визита были обнаружены серьезные нарушения, включая отсутствие поточности технологических процессов, неудовлетворительное санитарное состояние помещений и некачественную уборку. Кроме того, сотрудники работали без личных медицинских книжек, результатов гигиенической аттестации и вакцинации.
Также выявлено 10 партий пищевой продукции (45,5 кг) без маркировки и товаросопроводительных документов, отсутствовал контроль за условиями хранения продуктов. На основании выявленных нарушений суд принял решение о временном запрете деятельности заведения.
Напомним, что сегодня суд по материалам Управления Роспотребнадзора приостановил деятельность кафе «Сан Султан» в деревне Куюки в Пестречинском районе на 60 суток.
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