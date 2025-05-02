Суд приостановил работу кафе «Прага» в селе Песчаные Ковали на 60 суток

Фото: Татьяна Демина

Лаишевский районный суд приостановил деятельность кафе «Прага» в селе Песчаные Ковали на 60 суток по материалам Управления Роспотребнадзора по Татарстану. Проверка выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе инспекционного визита были обнаружены серьезные нарушения, включая отсутствие поточности технологических процессов, неудовлетворительное санитарное состояние помещений и некачественную уборку. Кроме того, сотрудники работали без личных медицинских книжек, результатов гигиенической аттестации и вакцинации.

Также выявлено 10 партий пищевой продукции (45,5 кг) без маркировки и товаросопроводительных документов, отсутствовал контроль за условиями хранения продуктов. На основании выявленных нарушений суд принял решение о временном запрете деятельности заведения.

Напомним, что сегодня суд по материалам Управления Роспотребнадзора приостановил деятельность кафе «Сан Султан» в деревне Куюки в Пестречинском районе на 60 суток.

Матвей Гавриков