Индия запретила импорт и транзит товаров из Пакистана

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Индия вводит немедленный запрет на импорт и транзит всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него. Ограничение будет действовать до дальнейшего уведомления, передает РИА «Новости».

В официальном уведомлении генерального директората внешней торговли Индии говорится, что это ограничение введено в интересах нацбезопасности и госполитики. Любое исключение из запрета требует предварительного одобрения правительства Индии. Распоряжение вступает в силу немедленно.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После атаки террористов Индия приняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и закрытие наземного транзитного пункта Аттари.

Пакистан в ответ приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, заявил, что приостанавливает любую торговлю, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и предупредил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил поездку в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в связи с обострением ситуации на границе с Пакистаном.

Рената Валеева