В Казани из-за технических проблем не работают светофоры на некоторых перекрестках
Сегодня утром, 7 мая, в Казани возникли технические неполадки. В результате этого не работает 12 светофоров на ряде оживленных перекрестков города, сообщает Госавтоинспекция Казани. По данным на 08.10, проблемы наблюдаются на следующих участках:
- Тихорецкая — Алибастровая (желтое мигание);
- Восстания — Кулахметова;
- Копылова — О.Кошевого;
- Назарбаева — Петербургская (желтое мигание);
- Тихомирнова — Калинина (желтое мигание);
- Пр.Победы — Мавлютова (желтое мигание);
- Булак — Ташаяк (желтое мигание);
- Мира — Советская (желтое мигание);
- Приволжская — ЖК «Ричмонд»;
- Ибрагимова, д.44 (желтое мигание);
- Победы — Дубравная;
- Ю.Фучика — Р.Зорге.
Напомним, в связи с проведением «Казанского марафона — 2025» 3 мая с 05.00 до 15.00 будут ограничены движение, парковка и стоянка транспортных средств на ряде улиц Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.