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В Казани из-за технических проблем не работают светофоры на некоторых перекрестках

08:24, 03.05.2025
В Казани из-за технических проблем не работают светофоры на некоторых перекрестках
Фото: Мария Зверева

Сегодня утром, 7 мая, в Казани возникли технические неполадки. В результате этого не работает 12 светофоров на ряде оживленных перекрестков города, сообщает Госавтоинспекция Казани. По данным на 08.10, проблемы наблюдаются на следующих участках:

  • Тихорецкая — Алибастровая (желтое мигание);
  • Восстания — Кулахметова;
  • Копылова — О.Кошевого;
  • Назарбаева — Петербургская (желтое мигание);
  • Тихомирнова — Калинина (желтое мигание);
  • Пр.Победы — Мавлютова (желтое мигание);
  • Булак — Ташаяк (желтое мигание);
  • Мира — Советская (желтое мигание);
  • Приволжская — ЖК «Ричмонд»;
  • Ибрагимова, д.44 (желтое мигание);
  • Победы — Дубравная;
  • Ю.Фучика — Р.Зорге.

Напомним, в связи с проведением «Казанского марафона — 2025» 3 мая с 05.00 до 15.00 будут ограничены движение, парковка и стоянка транспортных средств на ряде улиц Казани.

Рената Валеева

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