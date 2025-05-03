В Казани из-за технических проблем не работают светофоры на некоторых перекрестках

Фото: Мария Зверева

Сегодня утром, 7 мая, в Казани возникли технические неполадки. В результате этого не работает 12 светофоров на ряде оживленных перекрестков города, сообщает Госавтоинспекция Казани. По данным на 08.10, проблемы наблюдаются на следующих участках:

Тихорецкая — Алибастровая (желтое мигание);

Восстания — Кулахметова;

Копылова — О.Кошевого;

Назарбаева — Петербургская (желтое мигание);

Тихомирнова — Калинина (желтое мигание);

Пр.Победы — Мавлютова (желтое мигание);

Булак — Ташаяк (желтое мигание);

Мира — Советская (желтое мигание);

Приволжская — ЖК «Ричмонд»;

Ибрагимова, д.44 (желтое мигание);

Победы — Дубравная;

Ю.Фучика — Р.Зорге.

Напомним, в связи с проведением «Казанского марафона — 2025» 3 мая с 05.00 до 15.00 будут ограничены движение, парковка и стоянка транспортных средств на ряде улиц Казани.

Рената Валеева