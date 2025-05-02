Татарстан вошел в топ-3 регионов по бронированиям глэмпингов на майские выходные

Фото: Галия Шакирова

По данным Минэкономразвития России и «Авито Путешествий», Татарстан занимает второе место по количеству бронирований глэмпингов на майские праздники 2025 года, на него приходится 15% от всех заказов. Лидерство разделяет Московская область с аналогичным показателем. В тройку также вошла Ярославская область (6%).

Рост числа глэмпингов в стране за год составил 2,1 раза, наибольший рост отмечен в Башкортостане, Татарстане и Воронежской области (в 2,6 раза). Директор департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбек Хидзев отметил, что популярность формата связана с мерами поддержки нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Средняя длительность проживания в глэмпингах составляет две ночи, однако в Татарстане и Башкортостане туристы планируют отдых на три ночи. Среднее количество гостей — четыре человека, но в некоторых регионах, например в Тюменской области и Башкортостане, этот показатель достигает пяти человек.

Директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин объяснил популярность глэмпингов желанием путешественников совместить отдых на природе с комфортом и удобствами.

Напомним, что заполняемость отелей Казани на праздничные дни с 1 по 4 мая составила около 100%.

Матвей Гавриков