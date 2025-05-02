В Татарстане вырос спрос на нефтегазовые специальности

Фото: Ринат Назметдинов

Нефтегазовая отрасль остается одним из ключевых драйверов экономики, обеспечивая стабильный спрос на квалифицированные кадры. Согласно данным Авито Работы в Татарстане за I квартал 2025 года, спрос на электромонтажников вырос на 79% год к году, а их средняя зарплата достигла 90 184 рублей (+16%). Эти специалисты занимаются установкой и обслуживанием электрооборудования на объектах отрасли.

Также значительно увеличился спрос на геодезистов (+65%) с зарплатами до 82 049 рублей и крановщиков (+39%), чей доход составляет в среднем 110 830 рублей. Бурный рост наблюдается у бурильщиков (+38%) с зарплатными предложениями до 126 230 рублей.

Аналитики отметили профессии с наибольшим ростом зарплат. Электромонтажники возглавили рейтинг с увеличением доходов на 16%. Крановщики заняли второе место (+15%), а инженеры замкнули тройку с ростом в 12% и зарплатами до 79 959 рублей.

Напомним, что в прошлом году наибольший спрос в компаниях нефтегазовой отрасли показывали водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесари и машинисты (по 4%), инженеры-конструкторы, менеджеры по продажам, сварщики, кассиры, продавцы (по 3%).

Матвей Гавриков