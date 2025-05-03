В Татарстане наградили победителей конкурса «Культурная столица Татарстана»

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В Казани состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Культурная столица Татарстана». Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Как отметила министр культуры Ирада Аюпова, конкурс стал одним из ключевых событий в культурной жизни республики в 2024 году.



Конкурс объединил более 20 тысяч участников, включая более 600 творческих коллективов, и привлек свыше 23 тысяч зрителей в офлайн-формате и более миллиона зрителей в онлайн-формате.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По итогам конкурса 2024 года победителями стали:

в категории «Численность населения до 21 тыс. человек»: Тюлячинский район;

в категории «Численность населения от 21 до 35 тыс. человек»: Бавлинский район;

в категории «Численность населения от 35 до 60 тыс. человек»: Кукморский район;

в категории «Численность населения от 60 тыс. человек»: Зеленодольский район;

Гран-при конкурса: Атнинский район.

Премьер-министр Алексей Песошин поздравил всех победителей.

Рената Валеева