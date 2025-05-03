В Татарстане наградили победителей конкурса «Культурная столица Татарстана»
В Казани состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Культурная столица Татарстана». Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.
Как отметила министр культуры Ирада Аюпова, конкурс стал одним из ключевых событий в культурной жизни республики в 2024 году.
Конкурс объединил более 20 тысяч участников, включая более 600 творческих коллективов, и привлек свыше 23 тысяч зрителей в офлайн-формате и более миллиона зрителей в онлайн-формате.
По итогам конкурса 2024 года победителями стали:
- в категории «Численность населения до 21 тыс. человек»: Тюлячинский район;
- в категории «Численность населения от 21 до 35 тыс. человек»: Бавлинский район;
- в категории «Численность населения от 35 до 60 тыс. человек»: Кукморский район;
- в категории «Численность населения от 60 тыс. человек»: Зеленодольский район;
- Гран-при конкурса: Атнинский район.
Премьер-министр Алексей Песошин поздравил всех победителей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.