В Казани предупредили об ограничении движения и парковки в центре города 4 и 8 мая
Госавтоинспекция Казани информирует жителей и гостей города об ограничении движения, парковки и стоянки транспортных средств в центре города в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы.
Ограничения будут введены 3 мая с 18.00 до 22.00 и 7 мая с 16.00 до 23.30 на следующих участках улиц и дорог:
- площадь Тысячелетия, в том числе по улице Баумана;
- улица Кремлевская набережная;
- улица Декабристов;
- улица Ташаяк;
- улица Право-Булачная;
- улица Лево-Булачная;
- проезд между цирком и Центральным стадионом;
- площадь перед стадионом «Центральный» и цирком;
- проезд между улицами Московской и Саид-Галеева;
- улица Коротченко.
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне казанцев ждет целый ряд новых праздничных мероприятий. Подробнее — в материале.
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