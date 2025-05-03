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В Казани предупредили об ограничении движения и парковки в центре города 4 и 8 мая

15:16, 03.05.2025
В Казани предупредили об ограничении движения и парковки в центре города 4 и 8 мая
Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани информирует жителей и гостей города об ограничении движения, парковки и стоянки транспортных средств в центре города в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы.

Ограничения будут введены 3 мая с 18.00 до 22.00 и 7 мая с 16.00 до 23.30 на следующих участках улиц и дорог:

  • площадь Тысячелетия, в том числе по улице Баумана;
  • улица Кремлевская набережная;
  • улица Декабристов;
  • улица Ташаяк;
  • улица Право-Булачная;
  • улица Лево-Булачная;
  • проезд между цирком и Центральным стадионом;
  • площадь перед стадионом «Центральный» и цирком;
  • проезд между улицами Московской и Саид-Галеева;
  • улица Коротченко.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне казанцев ждет целый ряд новых праздничных мероприятий. Подробнее — в материале.

Рената Валеева

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