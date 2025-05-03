В Казани предупредили об ограничении движения и парковки в центре города 4 и 8 мая

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани информирует жителей и гостей города об ограничении движения, парковки и стоянки транспортных средств в центре города в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы.

Ограничения будут введены 3 мая с 18.00 до 22.00 и 7 мая с 16.00 до 23.30 на следующих участках улиц и дорог:

площадь Тысячелетия, в том числе по улице Баумана;

улица Кремлевская набережная;

улица Декабристов;

улица Ташаяк;

улица Право-Булачная;

улица Лево-Булачная;

проезд между цирком и Центральным стадионом;

площадь перед стадионом «Центральный» и цирком;

проезд между улицами Московской и Саид-Галеева;

улица Коротченко.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне казанцев ждет целый ряд новых праздничных мероприятий. Подробнее — в материале.

Рената Валеева