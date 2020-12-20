Видео недели: новый «Крутой Уокер», солнечное затмение и «Теплый ветер Сабов»

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Трогательный рождественский ролик от немецкой сети аптек Doc Morris. Добавить к нему особо нечего, прекрасный сюжет, отлично снято. Видео появилось на канале компании две недели назад. Примерно через семь дней оно дошло до Reddit и последнюю неделю распространялось по российскому сегменту соцсетей.

Затмение в Аргентине

На этой неделе в аргентинской Патагонии жители могли наблюдать полное солнечное затмение. В течение 24 минут Луна проходила перед дневным светилом. Чуть больше 2 минут она полностью закрывала солнечный диск.

Теплый ветер Сабов

Невозможно не поделиться клипом, который промоутировал сам президент Татарстана. В Instagram Рустама Минниханова был опубликован отрывок из официального видео на песню Ильнара Шарафутдинова и Саиды Мухаметзяновой на песню «Саба жиллэре» («Теплый ветер Сабов»). При этом премьера клипа о малой родине главы республики на YouTube прошла только в субботу, 19 декабря.

Новый «Крутой Уокер»

В Сети появился тизер обновленного сериала «Крутой Уокер», ставшего культовым в предыдущие десятилетия. В предыдущей версии техасского рейнджера играл один из главных актеров боевиков 70-х и 80-х Чак Норрис, который в последние годы стал героем мемов о силе и живучести. Новым же «Крутым Уокером» станет Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное».

Путин, семья, Навальный

На уходящей неделе президент России Владимир Путин пришел на традиционную пресс-конференцию. Больше всего внимания привлек вопрос журналиста Life Александра Юнашева, который упомянул про все расследования последних месяцев. Глава государства говорил и про своего предполагаемого зятя Кирилла Шамалова, и про отравление оппозиционера Алексея Навального. Журналистские расследования в отношении предполагаемых близких Путина президент назвал вбросами, инспирированными западными спецслужбами.

Новый клип Лободы

Лобода выпустила новый клип на песню moLOko. Его режиссером выступил Алан Бадоев. Трогательная композиция наложилась на прекрасный видеоряд. Ролик очень напоминает клипы условного Леонида Агутина 25-летней давности. Однако при этом он кажется доработанным и цельным.

Гонки Tesla и реактивного самолета

Авторы YouTube-канала сняли, как реактивный самолёт FighterJet зависает прямо над Tesla на скорости 240 км/ч. При этом скорость была опасной для джета — она предельно низка и самолет при такой скорости рискует упасть на землю.

Полицейский Дед Мороз

Под Новый год регулярно появляются видео полицейских из разных стран мира, в которых фигурируют Санта Клаус или Дед Мороз. На этот раз отличились оперативники из Перу. В Лиме они провели задержание подозреваемых в костюмах Санты и его эльфа.

Блог Смерти от ГИБДД

Татарстанские гаишники выложили в официальных аккаунтах ГИБДД по РТ странный ролик, который должен убедить водителей пристегиваться за рулем. «Привет, я Смерть, а это мой видеоблог», — говорится уже в самом начале видео. После просмотра остается двойственное впечатление.