Видеоопрос: «А вы будете приглашать на Новый год Деда Мороза?»
Пандемия новой коронавирусной инфекции в два с половиной раза сократила спрос на вызов Деда Мороза на дом. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob. Из-за коронавируса большинство родителей не будут приглашать к детям зимнего волшебника. Впрочем, чтобы снизить риски заражения «ковидом», для клиентов используют различные стратеги: некоторые отдают предпочтение кандидатам с отрицательными результатами теста на COVID-19, другие оформляют студию и организуют поздравление от дедушки онлайн.
— А вы будете приглашать на Новый год Деда Мороза? Верите ли вы в новогодние чудеса? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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