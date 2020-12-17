Олег Исламов, Ак Барс Банк: «Мы сделали льготную ипотеку еще доступнее»

Банк предлагает ипотеку и рефинансирование по сниженным ставкам

Можно ли в Ак Барс Банке рефинансировать ипотеку вместе с другими кредитами? Какой продукт подойдет людям, которые задумались приобрести и сдавать в аренду коммерческое помещение? На каких условиях банк реализует льготную ипотеку по сниженной ставке в 6,1%? На эти и другие вопросы в интервью «Реальному времени» ответил Олег Исламов, начальник управления партнерского канала, эквайринга и автокредитования Ак Барс Банка.

Низкая ключевая ставка как повод рефинансировать

— Давайте начнем с вопроса о том, как клиенты банка могут воспользоваться текущей ситуацией с низкой ключевой ставкой и рефинансировать кредиты? Расскажите об этом подробнее.

— Действительно, низкая ключевая ставка сейчас, как никогда, располагает к рефинансированию. Только первое полугодие 2020 года показало двукратный рост объемов в рамках программы рефинансирования на фоне аналогичного периода 2019 года.

Чтобы клиенту улучшить свои условия и не переплачивать, ему доступны сразу несколько вариантов снижения кредитной нагрузки. Во-первых, он может снизить переплаты и ежемесячный платеж по текущей ипотеке, рефинансировав ее от 7,99% годовых. Такие условия доступны при остатке займа от 80%, при минимальной сумме от 500 000 рублей на срок от 1 года до 30 лет. Воспользоваться ими могут как работающие по найму, так и индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса. Условия действительны при оформлении страхования.

С учетом того, что у многих не один кредит, а сразу несколько, банк предлагает на выбор разные варианты комплексного рефинансирования. Остается только определиться, что подходит именно вам. Например, на тех же условиях, о которых я говорил выше, можно объединить в один кредит ипотеку, потребительский кредит, автокредит или кредитку. Ну и конечно, Ак Барс Банк в рамках этого договора еще выдает дополнительные средства наличными.

Если у клиента нет ипотеки, то он может рефинансировать несколько потребительских кредитов других банков по единой минимальной ставке 6,9% на срок от 13 месяцев до 7 лет.

«Чтобы клиенту улучшить свои условия и не переплачивать, ему доступны сразу несколько вариантов снижения кредитной нагрузки»

Выгоднее, чем льготная государственная ипотека

— Безусловным драйвером рынка ипотечного кредитования в 2020 году стала государственная программа с ипотекой под 6,5%. Как она реализуется в ПАО «Ак Барс Банк»?

— Мы сделали льготную ипотеку еще доступнее: в банке ставка снижена до 6,1% годовых как на покупку строящегося жилья, так и готовой недвижимости у застройщиков. Около 30% ипотечных сделок оформляется именно по этой программе. Получить заем на покупку квартиры или таунхауса в Татарстане можно на сумму от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. При оформлении страховки и первоначальном взносе 15% до 20% включительно ставка будет 6,1% годовых. А при взносе выше 20% и до 80% она будет снижена до 5,85%.

Отмечу, Ак Барс Банк предлагает действительно выгодные условия не только по рефинансированию и льготной государственной ипотеке. Так, в рамках акции «Ставка мечты», можно оформить ипотеку по ставке 3,9% годовых.



Акция действует при комплексном страховании, первоначальном взносе от 20% и при покупке квартиры у застройщика — участника акции. Акция проходит совместно с такими строительными компаниями Казани, как «Ак Барс Дом», «Унистрой», «Суварстроит» и др.



Минимальный первоначальный взнос по ипотеке — от 15%. Срок кредита — до 30 лет. Список объектов, на которые распространяется акция, можно уточнить в офисах продаж застройщиков.

— Какие показатели у банка по объему выданных льготных ипотек?

— За 11 месяцев 2020 года объем выдач в Татарстане составил 10 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С момента запуска программы льготной ипотеки на 1 декабря в Татарстане был выдан 931 кредит на сумму 2,3 млрд рублей. Радует, что госпрограмму продлили, и теперь взять ипотеку по сниженной ставке можно до 1 июля 2021 года.

— Льготная ипотека стимулировала интерес к первичному рынку недвижимости. Какая ситуация наблюдается на вторичном?

— Смягчение карантинных мер и оживление экономической активности привело также к росту спроса на вторичном рынке. На сегодня каждая вторая заявка по ипотеке рассматривается именно на готовое жилье. Клиентов привлекает одна из лучших ставок на рынке. Для держателей зарплатных карт Ак Барс Банка — 7,75%, для остальных — 7,99%.

Учитывая повышенный спрос на частные дома, в банке также значительно снизили ставки по программам «Комфорт». По ним на покупку жилого дома с земельным участком ставка составляет от 8,99% при первоначальном взносе от 20,01% до 40% и 8,5% при первоначальном взносе от 40,01% до 80%.

«За 11 месяцев 2020 года объем выдач ипотек в Татарстане составил 10 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года»

Как физлицу взять ипотеку на коммерческое помещение?

— Аналитики отмечают, что восстанавливается спрос на коммерческую недвижимость, а в случае с такой категорией помещений, как склады, он уже выше докризисного периода. Какие продукты банк предлагает в этом сегменте?

— По программе «Ак Барс-Бизнес» теперь можно купить коммерческую недвижимость со ставкой от 9,99% годовых. Важно, что здесь банк рассматривает физических лиц в качестве заемщиков. То есть наши клиенты могут оформить ипотеку на покупку коммерческого помещения для последующей сдачи его в аренду.

— Сроки рассмотрения заявки от физического лица и юридического отличаются?

— Аналогичные программы на рынке рассчитаны на собственников бизнеса. Для одобрения необходим анализ экономических показателей организации, что приводит к увеличению сроков и усложнению порядка рассмотрения заявки. С физическими лицами процедура проще, потому что пакет документов стандартный, по аналогии с другими ипотечными программами. Поэтому средний срок рассмотрения заявки всего 2 рабочих дня. Конечно, это существенно упрощает и ускоряет сроки покупки выбранного нежилого помещения. Подробные условия по этому и другим ипотечным продуктам, в том числе по рефинансированию, можно посмотреть на сайте банка в разделе «Ипотека».

