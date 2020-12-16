Гламазда гений? Распрощался с «золотым составом» VP, дал шанс дублерам, а те стали чемпионами EPIC League

У «старичков» мести не вышло — команда Solo опозорилась на Эпик лиге и распалась через месяц

В лучших «киношных» традициях прошла минувшая неделя в мире СНГ-Доты. Завершившийся EPIC League Season 2 наглядно показал, кто был прав при «разводе» Virtus.pro со старым составом Алексея Solo Березина. Как в голливудских фильмах в жанре драмы, разбавленных «историей успеха», мы увидели два таких разных финала: провал опальных «старичков» VP (под тегом Just Error) и фурор от молодняка, в который поверили и он стал чемпионским. Но главная изюминка сюжета в том, что такой итог судьбоносной развилки обеспечил один человек — генеральный менеджер VP Сергей Гламазда. «Новое поколение» его ставку оправдало на 101%, да еще и позволило организации хорошенько заработать. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новые VP утерли нос «старым» по всем фронтам — 404-е развалились после одного турнира

С абсолютно разным итогом завершилась «Эпик лига» для молодых экс-«продиджей», ставших основой VP незадолго до турнира, и для тех, кого этот состав заменил — новой команды Алексея Solo Дворянкина, Владимира Noone Миненко и Бакыта Zayac Эмилжанова, к которым присоединился еще один «бывший» Роман RAMZES666 Кушнарев. Последнего называли идейным вдохновителем Just Error.

Исход отечественному комьюнити известен: вчерашние «честолюбивые дублеры» из Virtus.pro разорвали всех соперников по Европе EPIC League Season 2 первого дивизиона, а в гранд-финале разобрались с главными фаворитами турнира — OG. C двукратными чемпионами мира коллектив Виталия Save- Мельника разобрался со счетом 3-2 и получил 200 тысяч долларов призовых.

Фото: Virtus.pro

Совсем другая судьба ждала покинувших VP 404-х, заявленных на турнир буквально накануне его старта и обыгравших Yellow Submarine в матче за право выступать в первом дивизионе.

В итоге на групповом этапе Just Error выиграла всего в двух матчах из девяти, уступив и в очном поединке вчерашним дублерам — 2:1. И только благодаря неплохой игре Рамзеса в переигровках с трудом добыла путевку в плей-ин.

Далее уже «Желтая подлодка» взяла реванш (2:0) и деклассировала команду, вокруг которой было столько разговоров на старте турнира. Не помогла и замена SumaiL’a на Resolut1on. Даже спустившись во второй дивизион, Just Error не показала в нем ничего и заняла 5-6 места.

После такого фиаско возник вопрос: а стоит ли некогда прославленным игрокам продолжать попытки выжать из себя что-то и уничтожать свои имена?

Два дня назад на этот вопрос пришел ответ: Роман Кушнарев объявил о роспуске команды: «Можно сказать, что на этом история Just Error пока завершена», — написал RAMZES на свой фан-странице в VK.

Роман Кушнарев объявил о роспуске команды. Фото vk.com/ramzes_offpage

Гламазда пробил джекпот: избавился от жирных контрактов старичков, молодежь принесла $200 тысяч

А ведь все могло сложиться по-другому, и тогда мы не увидели бы эпичный финал истории, в которой ученики превосходят учителей. В октябре генменеджер Virus.pro Сергей Гламазда стоял на развилке: либо попробовать вновь собрать «золотой состав», вернув RAMZESа, либо действовать решительно и дать шанс молодым игрокам из VP.Prodigy. Как показало время, менеджерское чутье и логика функционера не подвели. Вот как он сам описывает мыслительный процесс, после которого пришел к выбору в пользу VP.Prodigy.

«Конечно, мы могли сделать такой состав, но суть в том, что ты не можешь гарантировать результат. Я пришел к тому, что, условно, «золотой» состав — риск и состав Prodigy — риск. Но с одной стороны есть гениальные молодые игроки, которые хорошо общаются между собой и уже показывают хороший уровень результатов и горят игрой, а с другой — состоявшиеся звезды, для которых мотивация осталась на уровне The International, есть свои финансовые запросы, нет гарантии результата, но есть риск снова делать замены каждый квартал — написал Гламазда в своем блоге.

Более того, он поступил и как очень грамотный финансист, распустив хорошо разрекламированных и медийных игроков, но с очень тяжелыми контрактами, и взяв на их место пусть и не так раскрученную по «медийке», но не имеющую особых запросов по части зарплат молодежь.

Судя по всему, боссы организации довольны им еще больше, чем все болельщики вместе взятые, — мало того, что платить игрокам теперь нужно меньше, так новый состав еще и выиграл 200 тысяч долларов в первом же турнире под тегом VP.

«Я поставил на них из-за результатов, командной химии, жажды побед и их возраста, — продолжает размышления в блоге Гламазда. — Очевидно, молодые игроки не настолько медийные, и многие говорили, что именно по этой причине мы никогда не делаем замен, что мы просто боимся получить шквал негатива от наших партнеров. Но в реальности мы понимаем, что медийность легко наверстать за счет результатов и поддержки медиакоманды.

При Гламазде в апреле был создан «дубль» основного состава под названием VP.Prodigy, который впоследствии стал основой и выиграл Эпик лигу. Фото s-bc.ru

Откуда в киберспорт пришел Гламазда и как он начинал в VP

О том, что никому не известный тогда Гламазда заменит многолетнего и бессменного генерального менеджера Virtus.pro Романа Дворянкина, стало известно 26 ноября 2019 года, под конец самого провального для «медведей» сезона за последние лет шесть — VP тогда заняла 9-12-е место на The International, а потом последовала чехарда с бесконечными заменами в составе, которые ни к чему не привели.

Впрочем, надо признать, что косвенное отношение к киберспорту новоявленный CEO «медведей» все же имел. До вступления в новую должность он был директором по развитию вертикалей в Nielsen Россия, где отвечал за развитие новых направлений в компании, основная функция которой — аналитика различных отраслей рынка. Гламазда запустил Nielsen Sports и Nielsen OTT (OTT — метод предоставления видеоуслуг через Интернет. Сюда входят онлайн-кинотеатры, телеканалы в интернете, Twitch и Youtube).

Вы наверняка слышали о том, что, по результатам подсчетов на конец 2018 года, у киберспорта в России 10-миллионная аудитория. Сергей Гламазда тогда говорил о перспективном направлении, которое может заинтересовать любого рекламодателя.

— Один знакомый в индустрии спорта и киберспорта подошел ко мне на одном спортивном мероприятии и спросил: «Тебе было бы интересно возглавить киберспортивный клуб?» Я спросил, что за клуб, потому что команда команде рознь. Он ответил, что это Virtus.pro, и я в ту же секунду ответил: «Да», — рассказывал CEO в первом интервью после назначения в VP.

1 января нынешнего года новый генменеджер клуба вступил в должность и сразу же обозначил, что у него есть четыре основных направления развития клуба:

Операционный блок, связанный с обеспечением эффективности работы буткемпов, менеджеров, реализации спонсорских прав.

Блок, завязанный на результатах. Это тренеры, спортивные психологи.

Академия развития молодых талантов.

Блок медиа — все, что связано с медиа и работой с фанатами. «То, как мы постим контент, что именно постим, в каких соцсетях, какие видео делаем, и так далее».

Именно это и привело к тому самому судьбоносному решению. При Гламазде в апреле был создан «дубль» основного состава под названием VP.Prodigy, который впоследствии стал основой и выиграл Эпик лигу.

А вот с последним блоком, нужно признать, есть недоработки. Достаточно вспомнить, каким слабым и даже любительским видеороликом был представлен обновленный состав Virtus.pro. Казалось, что это пародия на какой-то чужой ролик, но нет, это официальная презентация.

NEW GENERATION



VP.Prodigy players move to the first Dota 2 roster of https://t.co/RghpmPyTHr becoming the main team #GOGOVP pic.twitter.com/n5jzXKHTpa — Virtus.pro (@virtuspro) November 5, 2020

Впрочем, «медийку» всегда можно подтянуть тривиальной заменой медиаслужбы. Куда важнее тот результат, который сегодня дарит своим болельщикам Virtus.pro. Впрочем, один человек может поменять очень много, это мы увидели, но сумеет ли он держать марку так же долго, как это делал его предшественник Дворянкин?