Гламазда гений? Распрощался с «золотым составом» VP, дал шанс дублерам, а те стали чемпионами EPIC League

С абсолютно разным итогом завершилась «Эпик лига» для молодых экс-«продиджей», ставших основой VP незадолго до турнира, и для тех, кого этот состав заменил — новой команды Алексея Solo Дворянкина, Владимира Noone Миненко и Бакыта Zayac Эмилжанова, к которым присоединился еще один «бывший» Роман RAMZES666 Кушнарев. Последнего называли идейным вдохновителем Just Error.

Исход отечественному комьюнити известен: вчерашние «честолюбивые дублеры» из Virtus.pro разорвали всех соперников по Европе EPIC League Season 2 первого дивизиона, а в гранд-финале разобрались с главными фаворитами турнира — OG. C двукратными чемпионами мира коллектив Виталия Save- Мельника разобрался со счетом 3-2 и получил 200 тысяч долларов призовых.

Совсем другая судьба ждала покинувших VP 404-х, заявленных на турнир буквально накануне его старта и обыгравших Yellow Submarine в матче за право выступать в первом дивизионе.

В итоге на групповом этапе Just Error выиграла всего в двух матчах из девяти, уступив и в очном поединке вчерашним дублерам — 2:1. И только благодаря неплохой игре Рамзеса в переигровках с трудом добыла путевку в плей-ин.

Далее уже «Желтая подлодка» взяла реванш (2:0) и деклассировала команду, вокруг которой было столько разговоров на старте турнира. Не помогла и замена SumaiL’a на Resolut1on. Даже спустившись во второй дивизион, Just Error не показала в нем ничего и заняла 5-6 места.

После такого фиаско возник вопрос: а стоит ли некогда прославленным игрокам продолжать попытки выжать из себя что-то и уничтожать свои имена?

Два дня назад на этот вопрос пришел ответ: Роман Кушнарев объявил о роспуске команды: «Можно сказать, что на этом история Just Error пока завершена», — написал RAMZES на свой фан-странице в VK.

А ведь все могло сложиться по-другому, и тогда мы не увидели бы эпичный финал истории, в которой ученики превосходят учителей. В октябре генменеджер Virus.pro Сергей Гламазда стоял на развилке: либо попробовать вновь собрать «золотой состав», вернув RAMZESа, либо действовать решительно и дать шанс молодым игрокам из VP.Prodigy. Как показало время, менеджерское чутье и логика функционера не подвели. Вот как он сам описывает мыслительный процесс, после которого пришел к выбору в пользу VP.Prodigy.

«Конечно, мы могли сделать такой состав, но суть в том, что ты не можешь гарантировать результат. Я пришел к тому, что, условно, «золотой» состав — риск и состав Prodigy — риск. Но с одной стороны есть гениальные молодые игроки, которые хорошо общаются между собой и уже показывают хороший уровень результатов и горят игрой, а с другой — состоявшиеся звезды, для которых мотивация осталась на уровне The International, есть свои финансовые запросы, нет гарантии результата, но есть риск снова делать замены каждый квартал — написал Гламазда в своем блоге.

Более того, он поступил и как очень грамотный финансист, распустив хорошо разрекламированных и медийных игроков, но с очень тяжелыми контрактами, и взяв на их место пусть и не так раскрученную по «медийке», но не имеющую особых запросов по части зарплат молодежь.

Судя по всему, боссы организации довольны им еще больше, чем все болельщики вместе взятые, — мало того, что платить игрокам теперь нужно меньше, так новый состав еще и выиграл 200 тысяч долларов в первом же турнире под тегом VP.

«Я поставил на них из-за результатов, командной химии, жажды побед и их возраста, — продолжает размышления в блоге Гламазда. — Очевидно, молодые игроки не настолько медийные, и многие говорили, что именно по этой причине мы никогда не делаем замен, что мы просто боимся получить шквал негатива от наших партнеров. Но в реальности мы понимаем, что медийность легко наверстать за счет результатов и поддержки медиакоманды.

О том, что никому не известный тогда Гламазда заменит многолетнего и бессменного генерального менеджера Virtus.pro Романа Дворянкина, стало известно 26 ноября 2019 года, под конец самого провального для «медведей» сезона за последние лет шесть — VP тогда заняла 9-12-е место на The International, а потом последовала чехарда с бесконечными заменами в составе, которые ни к чему не привели.

Впрочем, надо признать, что косвенное отношение к киберспорту новоявленный CEO «медведей» все же имел. До вступления в новую должность он был директором по развитию вертикалей в Nielsen Россия, где отвечал за развитие новых направлений в компании, основная функция которой — аналитика различных отраслей рынка. Гламазда запустил Nielsen Sports и Nielsen OTT (OTT — метод предоставления видеоуслуг через Интернет. Сюда входят онлайн-кинотеатры, телеканалы в интернете, Twitch и Youtube).

Вы наверняка слышали о том, что, по результатам подсчетов на конец 2018 года, у киберспорта в России 10-миллионная аудитория. Сергей Гламазда тогда говорил о перспективном направлении, которое может заинтересовать любого рекламодателя.

— Один знакомый в индустрии спорта и киберспорта подошел ко мне на одном спортивном мероприятии и спросил: «Тебе было бы интересно возглавить киберспортивный клуб?» Я спросил, что за клуб, потому что команда команде рознь. Он ответил, что это Virtus.pro, и я в ту же секунду ответил: «Да», — рассказывал CEO в первом интервью после назначения в VP.

1 января нынешнего года новый генменеджер клуба вступил в должность и сразу же обозначил, что у него есть четыре основных направления развития клуба:

Именно это и привело к тому самому судьбоносному решению. При Гламазде в апреле был создан «дубль» основного состава под названием VP.Prodigy, который впоследствии стал основой и выиграл Эпик лигу.

А вот с последним блоком, нужно признать, есть недоработки. Достаточно вспомнить, каким слабым и даже любительским видеороликом был представлен обновленный состав Virtus.pro. Казалось, что это пародия на какой-то чужой ролик, но нет, это официальная презентация.

