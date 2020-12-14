Команда Соло и Рамзеса Just Error распалась через месяц после создания

Один из основателей новой организации Just Error и керри команды Роман RAMZES Кушнарев сообщил о распаде команды. Также Рамзес признал , что коллектив 404 совершил ошибку, когда приняли решение выступать на EPIC League Season 2.

«Хочу немного рассказать о судьбе состава Just Error, который многие считают моей, или нашей с Соло, командой.



Как я уже говорил во многих интервью, впервые идея сыграть с Сумаилом появилась еще в прошлом году после Инта, но тогда я уже договорился с ЕГ, и у нас не сложилось. Пару месяцев назад, после Омега лиги, мы решили попробовать еще раз и предложили Вовану попробовать на офлейне. Он взял пару недель на раздумья, согласился, а на саппорта мы решили взять Зайца.



Изначально мы не планировали играть Эпик лигу, но в итоге приняли решение сыграть, и, наверное, это можно назвать ошибочным решением. Старый патч, в котором уже все умеют играть, языковой барьер, часовые пояса, пинг, отсутствие нормальной подготовки — все это сыграло свою роль в нашем неудачном выступлении. Моя игровая форма сейчас тоже оставляет желать лучшего <...> Можно сказать, что на этом история Just Error пока завершена», — написал Роман Кушнарев на свой фан-странице в VK.

Напомним, о создании команды Just Error было объявлено 11 ноября, накануне старта Эпик лиги. Во втором дивизионе EPIC League Season 2 команда Рамзеса заняла 5—6 место, уступив Alliance со счетом 0:2.

